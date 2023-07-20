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Брокер ВТБ: приток капитала на рынок может превысить 1,5 трлн рублей в год

Брокер ВТБ: приток капитала на рынок может превысить 1,5 трлн рублей в год - РИА Новости, 20.07.2023

Брокер ВТБ: приток капитала на рынок может превысить 1,5 трлн рублей в год

Согласно опросу "ВТБ Мои Инвестиции" и банка "Открытие", половина россиян готовы инвестировать более 10 тысяч рублей в месяц, что дает основания прогнозировать... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:56

2023-07-20T14:56

2023-07-20T14:56

россия

втб

московская биржа

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Согласно опросу "ВТБ Мои Инвестиции" и банка "Открытие", половина россиян готовы инвестировать более 10 тысяч рублей в месяц, что дает основания прогнозировать приток капитала на рынок в ближайшем будущем свыше 1,5 триллиона рублей в год, сообщает пресс-служба банка ВТБ. "Результаты опроса показывают существенный потенциал развития рынка в ближайшей перспективе. Если каждый второй из 26 миллионов инвесторов, открывших счет на Мосбирже, будет вносить более 10 тысяч рублей в месяц, чистый приток капитала на рынок превысит 1,5 триллиона рублей в год. Это порядка одной четверти общего объема активов на брокерских счетах физлиц на данный момент. Хотя, скорее всего, темпы роста будут скромнее. Вместе с тем увеличение доли инвестиций в структуре сбережений населения станет трендом ближайших лет", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрея Яцкова. Совместный опрос брокера ВТБ и банка "Открытие" показал, что наиболее интересным инвестиционным инструментом респонденты считают акции, а самой выгодной отраслью для вложений – нефтегазовую. При этом 40% предпочли бы инвестировать с помощью роботов-советников или инвестиционных консультантов, уточняет пресс-служба ВТБ. По ее данным, ежемесячно инвестировать более 10 тысячи рублей могли бы 47% опрошенных, из которых 10-20 тысяч рублей готовы вложить 18%, 21-30 тысяч - 7%, 31-40 тысяч – 5% и 41-50 тысяч рублей – 7%. Каждый десятый респондент готов пополнять инвестиционный портфель на сумму более 50 тысячи рублей в месяц. Регулярно инвестировать на ежемесячной основе можно, в том числе, и с помощью специального счета с автоматическим пополнением, например, "Счет в плюсе". Говоря о цели инвестирования, 46% опрошенных назвали получение дополнительного дохода, 26% – накопления на крупные покупки (квартира, ремонт, машина), 11% выбрали накопления на пенсию и сохранение капитала от инфляции. Наиболее интересными инструментами для инвестиций 46% респондентов считают акции, 26% – драгоценные металлы и валюту, 10% – облигации, 7% – паевые фонды. Растущий интерес россиян к акциям говорит о постепенном возвращении доверия к фондовому рынку. Индекс ВТБ подтверждает такую динамику: в июне акции выбрали 42% клиентов брокера ВТБ. При этом доля облигаций в их портфелях в четыре раза выше, чем в среднем по стране (40%). То есть клиенты ВТБ предпочитают более надежные, консервативные инвестиционные инструменты, отметили в пресс-службе. Самыми интересными отраслями для инвестиций россияне считают нефтегазовый сектор (58%), недвижимость (38%) и технологические компании (32%). В числе перспективных также названы энергетика, финансовый сектор, металлургия, машиностроение и финтех-компании. Индекс ВТБ подтверждает повышенный интерес россиян к компаниям нефтегазовой, технологической и финансовой отраслей: по данным на конец июня, они входят в тройку фаворитов среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции". Опрос проводился с 1 по 10 июля текущего года среди одной тысячи респондентов во всех регионах России, в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230719/it-ipoteka-1885088554.html

https://ria.ru/20230719/avtokredity-1885049019.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, московская биржа