https://ria.ru/20230720/vsu-1885364866.html

Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра

Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра - РИА Новости, 20.07.2023

Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра

Украинским силам не удается использовать уменьшение ширины Днепра, поскольку оно произошло не в районе Херсона, а выше по течению, сообщил в эфире телеканала... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:21

2023-07-20T20:21

2023-07-20T20:21

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

днепр (город)

херсонская область

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинским силам не удается использовать уменьшение ширины Днепра, поскольку оно произошло не в районе Херсона, а выше по течению, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Противник, ведомый и направляемый своими заокеанскими хозяевами, пытается предпринять меры по высадке своего малочисленного десанта на левый берег. Они со своей стороны пытаются использовать уменьшение ширины Днепра, но уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их же интересует Херсон и все, что напротив Херсона, - это ниже по течению. Там Днепр в своем русле и находится, таким как был, таким и остался", - сказал Сальдо. Он подчеркнул, что в оперативно-тактическом отношении для каких-то атак со стороны правого берега на левый ничего не улучшилось. "Наши (войска - ред.) со своей стороны все более четко понимают, что возможно будет, и против любых таких проявлений есть спланированное противодействие", - добавил Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230719/gsm-1885020129.html

днепр (город)

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир сальдо, днепр (город), херсонская область , херсон