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"Такого не видели даже мы". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
"Такого не видели даже мы". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
"Такого не видели даже мы". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
Российская армия наносит большой ущерб ВСУ массированными налетами дронов, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:26
2023-07-20T19:26
2023-07-20T19:26
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российская армия наносит большой ущерб ВСУ массированными налетами дронов, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум."Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие БПЛА, которые в режиме реального времени предоставляют армии детальную информацию о местонахождении украинских войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары", — говорится в статье.С таким вызовом со стороны противника не сталкивались даже американские вооруженные силы, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий, пишет колумнист.Бирнбаум отметил, что попытки ВСУ прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями были встречены сокрушительным артиллерийским огнем, противотанковыми ракетами, барражирующими боеприпасами и ударами с вертолетов. Это привело к тяжелым потерям украинских войск в живой силе и технике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Такого не видели даже мы". В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ
WP: российская армия начала масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов