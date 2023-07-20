https://ria.ru/20230720/vsu-1885331270.html

СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом

СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом

Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:29

2023-07-20T17:29

2023-07-20T17:32

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание "Вести". "Трагедия произошла в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области", - написало издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что солдат находился на реабилитации по месту жительства и страдал от параноидальной шизофрении, а также злоупотреблял алкоголем. Утверждается, что ему "постоянно мерещились ночью солдаты РФ". Как пишет издание, в связи с происшествием правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230612/teroborona-1877583633.html

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Кирилл Волков

в мире, киевская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр