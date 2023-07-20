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СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 20.07.2023 (обновлено: 17:32 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vsu-1885331270.html
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом
Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:29
2023-07-20T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание "Вести". "Трагедия произошла в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области", - написало издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что солдат находился на реабилитации по месту жительства и страдал от параноидальной шизофрении, а также злоупотреблял алкоголем. Утверждается, что ему "постоянно мерещились ночью солдаты РФ". Как пишет издание, в связи с происшествием правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230612/teroborona-1877583633.html
киевская область
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в мире, киевская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом

"Вести": пьяный украинский военный, страдавший шизофренией, покончил с собой под Киевом

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание "Вести".
"Трагедия произошла в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области", - написало издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что солдат находился на реабилитации по месту жительства и страдал от параноидальной шизофрении, а также злоупотреблял алкоголем. Утверждается, что ему "постоянно мерещились ночью солдаты РФ". Как пишет издание, в связи с происшествием правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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