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СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом
Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:29
2023-07-20T17:29
2023-07-20T17:32
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание "Вести". "Трагедия произошла в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области", - написало издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что солдат находился на реабилитации по месту жительства и страдал от параноидальной шизофрении, а также злоупотреблял алкоголем. Утверждается, что ему "постоянно мерещились ночью солдаты РФ". Как пишет издание, в связи с происшествием правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230612/teroborona-1877583633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: пьяный украинский военный покончил с собой в своем доме под Киевом
"Вести": пьяный украинский военный, страдавший шизофренией, покончил с собой под Киевом
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пьяный украинский военнослужащий, страдающий от психических расстройств, покончил с собой в своем доме в Киевской области, сообщило в четверг украинское издание "Вести".
"Трагедия произошла в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области", - написало издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что солдат находился на реабилитации по месту жительства и страдал от параноидальной шизофрении, а также злоупотреблял алкоголем. Утверждается, что ему "постоянно мерещились ночью солдаты РФ". Как пишет издание, в связи с происшествием правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
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