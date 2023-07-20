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Минобороны Украины заявило о введении в ВСУ почти 300 стандартов НАТО - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 20.07.2023 (обновлено: 16:53 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vsu-1885315359.html
Минобороны Украины заявило о введении в ВСУ почти 300 стандартов НАТО
Минобороны Украины заявило о введении в ВСУ почти 300 стандартов НАТО - РИА Новости, 20.07.2023
Минобороны Украины заявило о введении в ВСУ почти 300 стандартов НАТО
В телеграм-канале министерства обороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что даже больше, чем у некоторых стран-членов альянса. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:27
2023-07-20T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В телеграм-канале министерства обороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что даже больше, чем у некоторых стран-членов альянса. "В силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО... По этому показателю Украина занимает первое место среди стран-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых стран-членов", - говорится в сообщении министерства. Утверждается, что Украина ввела почти 25% от общего количества стандартов. Как заявили в министерстве, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украины-НАТО (первоочередные стандарты альянса), 113 стандартов - инициативные. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО - Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230720/rossiya-1885291372.html
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885262231.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины заявило о введении в ВСУ почти 300 стандартов НАТО

Минобороны Украины: в ВСУ ввели 287 стандартов НАТО, что составляет почти четверть

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В телеграм-канале министерства обороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что даже больше, чем у некоторых стран-членов альянса.
"В силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО... По этому показателю Украина занимает первое место среди стран-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых стран-членов", - говорится в сообщении министерства. Утверждается, что Украина ввела почти 25% от общего количества стандартов. Как заявили в министерстве, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украины-НАТО (первоочередные стандарты альянса), 113 стандартов - инициативные.
Военная техника разведчиков 1-й танковой армии Западной группы войск - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО - Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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