https://ria.ru/20230720/vstrecha-1885232276.html
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля - РИА Новости, 20.07.2023
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля
Глава МИД Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи, участники обсудят подготовку саммита в ЮАР, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:05
2023-07-20T11:05
2023-07-20T11:05
в мире
мария захарова
брикс
сергей лавров
йоханнесбург
юар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи, участники обсудят подготовку саммита в ЮАР, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцатого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в формате видеоконференции. Участники обсудят укрепление стратегического партнерства, включая его институциональное развитие. Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему 22-24 августа 15-ому саммиту пятерки", - сообщила Захарова на брифинге. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге.
https://ria.ru/20230719/yuar-1885149983.html
йоханнесбург
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, брикс, сергей лавров, йоханнесбург, юар, россия
В мире, Мария Захарова, БРИКС, Сергей Лавров, Йоханнесбург, ЮАР, Россия
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля
Лавров по видеосвязи примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС 20 июля