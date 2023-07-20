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Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля

Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля - РИА Новости, 20.07.2023

Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля

Глава МИД Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи, участники обсудят подготовку саммита в ЮАР, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:05

2023-07-20T11:05

2023-07-20T11:05

в мире

мария захарова

брикс

сергей лавров

йоханнесбург

юар

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи, участники обсудят подготовку саммита в ЮАР, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцатого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в формате видеоконференции. Участники обсудят укрепление стратегического партнерства, включая его институциональное развитие. Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему 22-24 августа 15-ому саммиту пятерки", - сообщила Захарова на брифинге. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге.

https://ria.ru/20230719/yuar-1885149983.html

йоханнесбург

юар

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в мире, мария захарова, брикс, сергей лавров, йоханнесбург, юар, россия