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Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля - РИА Новости, 20.07.2023
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11:05 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/vstrecha-1885232276.html
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля - РИА Новости, 20.07.2023
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля
Глава МИД Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи, участники обсудят подготовку саммита в ЮАР, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:05
2023-07-20T11:05
в мире
мария захарова
брикс
сергей лавров
йоханнесбург
юар
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи, участники обсудят подготовку саммита в ЮАР, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцатого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в формате видеоконференции. Участники обсудят укрепление стратегического партнерства, включая его институциональное развитие. Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему 22-24 августа 15-ому саммиту пятерки", - сообщила Захарова на брифинге. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге.
https://ria.ru/20230719/yuar-1885149983.html
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в мире, мария захарова, брикс, сергей лавров, йоханнесбург, юар, россия
В мире, Мария Захарова, БРИКС, Сергей Лавров, Йоханнесбург, ЮАР, Россия
Лавров по видеосвязи примет участие во встрече глав МИД БРИКС 20 июля

Лавров по видеосвязи примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС 20 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи, участники обсудят подготовку саммита в ЮАР, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцатого июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие во внеочередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в формате видеоконференции. Участники обсудят укрепление стратегического партнерства, включая его институциональное развитие. Особое внимание будет уделено подготовке к предстоящему 22-24 августа 15-ому саммиту пятерки", - сообщила Захарова на брифинге.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге.
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В ЮАР рассказали, как принимали решение по участию Путина в саммите БРИКС
19 июля, 19:01
 
В миреМария ЗахароваБРИКССергей ЛавровЙоханнесбургЮАРРоссия
 
 
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