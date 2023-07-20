https://ria.ru/20230720/vozvrat-1885208183.html

Юрист прокомментировал возврат таможней ФРГ изъятого у россиянина авто

Юрист прокомментировал возврат таможней ФРГ изъятого у россиянина авто - РИА Новости, 20.07.2023

Юрист прокомментировал возврат таможней ФРГ изъятого у россиянина авто

После арестов ряда автомобилей с номерными знаками РФ в Германии пострадавшим от вольной трактовки регламента ЕС владельцам стали возвращать их авто, но... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:56

2023-07-20T08:56

2023-07-20T08:56

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. После арестов ряда автомобилей с номерными знаками РФ в Германии пострадавшим от вольной трактовки регламента ЕС владельцам стали возвращать их авто, но говорить о позитивном тренде ещё рано – автолюбителям следует избегать некоторых маршрутов, сообщил РИА Новости российско-немецкий юрист и адвокат Евгений Гейнрих из адвокатского бюро Lidings. Ранее власти Германии в одном случае вернули владельцу арестованный таможенными органами автомобиль с российскими номерами, а во втором, где было изъято авто гражданина ЕС, - анонсировали возврат. "Говорить о позитивном тренде пока не приходится, речь идёт о единичных случаях с определёнными особенностями. Пойдёт ли в итоге практика по пути верного толкования регламента – под вопросом", - прокомментировал возвраты Гейнрих. По данным юриста, знакомого с ходом двух дел, россиянину из первого известного случая вернули автомобиль, который до ареста и так был выпущен таможней Гамбурга в свободное обращение. Как сообщил РИА Новости сам россиянин, он знаком со вторым пострадавшим - речь идёт о живущем в России гражданине ЕС, возвращавшемся к себе в Москву, где проживает на постоянной основе. "В случае с гражданином ЕС таможенные органы применили одно из перечисленных в послужившим изначальной конфискации регламенте ЕС 833/2014 исключений. Данное исключение гласит, что запрет не касается купленных российских товаров – и среди них авто – которые используются в личных целях гражданами ЕС и их близкими. Поэтому на большинство других случаев это не распространяется", - уточнил Гейнрих. По словам юриста, ему стал известен случай очередного изъятия авто недельной давности, а таможенные органы Киля и Гамбурга, где произошло большинство арестов, пока что не отреагировали на его запрос о правомерности действий, в то время как генеральная таможенная дирекция в Дрездене в своём ответе сообщила, что нарушений в действиях таможенных органов не видит. "Я рекомендую воздержаться от поездок в Германию на российских номерах паромом, а также передвижение на таких автомобилях вблизи Гамбурга, Киля, Травемюнде и Любека", - подчеркнул адвокат. Согласно Гейнриху, для создания прецедентного случая двух перечисленных дел недостаточно - необходимо дождаться, пока в суд не дойдет дело с аргументацией, способной подействовать в пользу всех пострадавших от неверного прочтения регламента. Ранее Гейнрих в интервью РИА Новости дал юридическую оценку участившимся случаям задержания авто с российскими номерами. По его словам, все известные случаи ареста автомобилей произошли вследствие неверного толкования упомянутого регламента 833/2014 в редакции октября 2022 года, который гласит, что запрещен импорт некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС. Юрист рекомендует ещё во время задержания устно опротестовывать арест автомобиля и настаивать на включении этого факта в протокол ареста, так как её сотрудники обязаны в таком случае незамедлительно передать дело в суд для вынесения решения о его правомерности.

https://ria.ru/20230704/vizy-1882092017.html

https://ria.ru/20230511/vizy-1870979809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, германия, россия, новости - туризм