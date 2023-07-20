https://ria.ru/20230720/vozdushnayatrevoga-1885352942.html
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2023
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:58
2023-07-20T18:58
2023-07-20T19:21
украина
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киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Как уточняется, в 18:51 мск прозвучали сигналы в Киеве и Днепропетровской области. Через минуту предупреждение распространили на всю территорию страны.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Во вторник Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Как уточнили в ведомстве, это стало ответом на теракт на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник. Сегодня и накануне в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе и Николаеве.
https://ria.ru/20230720/trevoga-1885313591.html
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украина, в мире, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Украина, В мире, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу