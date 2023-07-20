https://ria.ru/20230720/vospitanie-1885291057.html

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 20.07.2023

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:01

2023-07-20T15:01

2023-07-20T16:25

образование - общество

госдума рф

россия

вячеслав володин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое название предмета ОБЖ.Закон расширяет понятие "воспитание" и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сейчас закон запрещает ученикам помогать учителю или убираться в классе, в то время как любовь к труду необходимо прививать со школы.Кроме того, после вступления закона в силу в школу вернутся медали "За особые успехи в обучении" II степени. Для получения серебряной медали нужно, чтобы среди итоговых оценок было не более двух четверок, все остальные — "отлично".Название предмета ОБЖ изменится на "Основы безопасности и защиты Родины".

https://ria.ru/20230602/uchebniki-1875822630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, госдума рф, россия, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование