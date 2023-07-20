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Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 20.07.2023
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15:01 20.07.2023 (обновлено: 16:25 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/vospitanie-1885291057.html
Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников
Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 20.07.2023
Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников
Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:01
2023-07-20T16:25
образование - общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое название предмета ОБЖ.Закон расширяет понятие "воспитание" и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сейчас закон запрещает ученикам помогать учителю или убираться в классе, в то время как любовь к труду необходимо прививать со школы.Кроме того, после вступления закона в силу в школу вернутся медали "За особые успехи в обучении" II степени. Для получения серебряной медали нужно, чтобы среди итоговых оценок было не более двух четверок, все остальные — "отлично".Название предмета ОБЖ изменится на "Основы безопасности и защиты Родины".
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образование - общество, госдума рф, россия, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла в окончательном чтении закон о трудовом воспитании школьников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое название предмета ОБЖ.
Закон расширяет понятие "воспитание" и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сейчас закон запрещает ученикам помогать учителю или убираться в классе, в то время как любовь к труду необходимо прививать со школы.
Кроме того, после вступления закона в силу в школу вернутся медали "За особые успехи в обучении" II степени. Для получения серебряной медали нужно, чтобы среди итоговых оценок было не более двух четверок, все остальные — "отлично".
Название предмета ОБЖ изменится на "Основы безопасности и защиты Родины".
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