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Путин призвал создать условия для участия ветеранов СВО в соцпроектах - РИА Новости, 20.07.2023
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11:49 20.07.2023 (обновлено: 12:09 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/veterany-1885242877.html
Путин призвал создать условия для участия ветеранов СВО в соцпроектах
Путин призвал создать условия для участия ветеранов СВО в соцпроектах - РИА Новости, 20.07.2023
Путин призвал создать условия для участия ветеранов СВО в соцпроектах
Задача государства и общества - создать условия для участия ветеранов СВО в активной общественной деятельности, реализацию значимых соцпроектов, говорится в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:49
2023-07-20T12:09
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
сергей новиков
музей победы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Задача государства и общества - создать условия для участия ветеранов СВО в активной общественной деятельности, реализацию значимых соцпроектов, говорится в приветственном послании президента РФ Владимира Путина участникам первого форума ветеранов спецоперации.В Музее Победы в Москве 20-21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации "Справедливость. Забота. Уважение", организованный фондом "Защитники Отечества". В мероприятии принимают участие 150 ветеранов боевых действий из регионов России, которые обсуждают вопросы патриотического воспитания, реализации общественных проектов, социальной реабилитации.Приветственное слово от главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь набсовета государственного фонда "Защитники Отечества" Сергей Новиков."В повестке вашей встречи широкий круг серьезных, востребованных временем проблем, связанных с развитием в России ветеранского движения. Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищали Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества - создавать для этого все условия", - говорится в послании Путина.В тексте обращения президент отметил, что особое место на форуме будет уделено вопросам увековечиванию памяти наших погибших товарищей, поддержке их семей и близких, воспитанию молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях в традициях патриотизма, гражданственности, беззаветного служения Родине, уважения к нашей истории."Убежден, что форум пройдет в созидательном ключе, на достойном организационном уровне, а его решения воплотятся в реальные дела и начинания", - зачитал Новиков слова Путина.
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общество, владимир путин, сергей новиков, музей победы
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Сергей Новиков, Музей Победы
Путин призвал создать условия для участия ветеранов СВО в соцпроектах

Путин призвал создать условия для участия ветеранов СВО в реализации значимых соцпроектов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Задача государства и общества - создать условия для участия ветеранов СВО в активной общественной деятельности, реализацию значимых соцпроектов, говорится в приветственном послании президента РФ Владимира Путина участникам первого форума ветеранов спецоперации.
В Музее Победы в Москве 20-21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации "Справедливость. Забота. Уважение", организованный фондом "Защитники Отечества". В мероприятии принимают участие 150 ветеранов боевых действий из регионов России, которые обсуждают вопросы патриотического воспитания, реализации общественных проектов, социальной реабилитации.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны
20 мая, 05:17
Приветственное слово от главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь набсовета государственного фонда "Защитники Отечества" Сергей Новиков.
"В повестке вашей встречи широкий круг серьезных, востребованных временем проблем, связанных с развитием в России ветеранского движения. Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищали Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества - создавать для этого все условия", - говорится в послании Путина.
В тексте обращения президент отметил, что особое место на форуме будет уделено вопросам увековечиванию памяти наших погибших товарищей, поддержке их семей и близких, воспитанию молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях в традициях патриотизма, гражданственности, беззаветного служения Родине, уважения к нашей истории.
"Убежден, что форум пройдет в созидательном ключе, на достойном организационном уровне, а его решения воплотятся в реальные дела и начинания", - зачитал Новиков слова Путина.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинСергей НовиковМузей Победы
 
 
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