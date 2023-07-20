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В НАБУ назвали ущерб от действий экс-чиновников, закупавших еду для ВСУ

В НАБУ назвали ущерб от действий экс-чиновников, закупавших еду для ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023

В НАБУ назвали ущерб от действий экс-чиновников, закупавших еду для ВСУ

Украинские следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны Украины при закупке продуктов питания для военных, потери... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:48

2023-07-20T19:48

2023-07-20T19:48

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андрей костин (банкир)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинские следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны Украины при закупке продуктов питания для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 миллионов гривен (порядка 325 тысяч долларов), сообщает в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В ведомстве имена подозреваемых не называются. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому и бывшему замглавы минобороны Вячеславу Шаповалову после скандала с закупками в ведомстве. "Расследование завершено ... по подозрению экс-замминистра и экс-руководителя одного из департаментов министерства обороны Украины в злоупотреблениях при закупке питания для ВСУ. В результате государству нанесено почти 12 миллионов гривен (325 тысяч долларов) ущерба", - сообщает пресс-служба на сайте НАБУ. В ведомстве уточнили, что подозреваемым инкриминируют три статьи: "злоупотребление властью или служебным положением", "совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований". Украинские ранее СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230626/zaderzhanie-1880435644.html

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в мире, жкх, украина, киев, черниговская область, богдан хмельницкий, андрей костин (банкир), вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)