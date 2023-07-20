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Сальдо рассказал о возможной потере урожая после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 20.07.2023
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17:58 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/urozhay-1885340363.html
Сальдо рассказал о возможной потере урожая после подрыва Каховской ГЭС
Сальдо рассказал о возможной потере урожая после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 20.07.2023
Сальдо рассказал о возможной потере урожая после подрыва Каховской ГЭС
Каховский и Северо-крымский магистральные каналы остались без воды после подрыва Каховской ГЭС, что может привести к потере значительного объема урожая в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:58
2023-07-20T17:58
жкх
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Каховский и Северо-крымский магистральные каналы остались без воды после подрыва Каховской ГЭС, что может привести к потере значительного объема урожая в Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. "В связи с тем, что Каховский магистральный канал и Северо-крымский магистральный канал… которые давали воду всей таврийской земле Херсонской области и северной Тавриде, это степной Крым, сейчас оказались без воды. И именно из-за этого в очень большом количестве будет утерян урожай", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, нанесен непоправимый ущерб не только территории возле Каховского водохранилища, но и всей экономике и всему аграрному сектору Херсонской области. "Не все культуры смогут так произрастать. Это больше ударит именно по овощевой группе. Но, например, знаменитые херсонские арбузы и помидоры… росли на Херсонщине и без Каховского водохранилища", - отметил Сальдо. Он добавил, что придется до достижения победы в спецоперации работать в создавшихся условиях, и выразил уверенность, что потом удастся восстановить плотину, заполнить водохранилище водой и возобновить систему мелиорации.
https://ria.ru/20230715/vsu-1884366817.html
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жкх, херсонская область , владимир сальдо
ЖКХ, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о возможной потере урожая после подрыва Каховской ГЭС

Сальдо: большое количество урожая может быть утрачено после подрыва Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Каховский и Северо-крымский магистральные каналы остались без воды после подрыва Каховской ГЭС, что может привести к потере значительного объема урожая в Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
«
"В связи с тем, что Каховский магистральный канал и Северо-крымский магистральный канал… которые давали воду всей таврийской земле Херсонской области и северной Тавриде, это степной Крым, сейчас оказались без воды. И именно из-за этого в очень большом количестве будет утерян урожай", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, нанесен непоправимый ущерб не только территории возле Каховского водохранилища, но и всей экономике и всему аграрному сектору Херсонской области.
«
"Не все культуры смогут так произрастать. Это больше ударит именно по овощевой группе. Но, например, знаменитые херсонские арбузы и помидоры… росли на Херсонщине и без Каховского водохранилища", - отметил Сальдо.
Он добавил, что придется до достижения победы в спецоперации работать в создавшихся условиях, и выразил уверенность, что потом удастся восстановить плотину, заполнить водохранилище водой и возобновить систему мелиорации.
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