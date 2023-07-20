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"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине
"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине - РИА Новости, 21.07.2023
"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине
Украинские военные сдают позиции российской армии, несмотря на то, что Киев планировал активно наступать, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T22:31
2023-07-20T22:31
2023-07-21T09:46
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинские военные сдают позиции российской армии, несмотря на то, что Киев планировал активно наступать, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive."Крупномасштабное контрнаступление хоть и ведут украинцы, но кое-где контратакуют именно русские, особенно в восточной части Украины. На направлении Сватово — Кременная они продвигаются на запад, несмотря на обилие лесов", — отметил военный.Как напомнил эксперт, с начала задуманной киевским командованием операции прошло уже почти два месяца, а украинские военные все никак не добьются успеха.Ранее обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум заявил, что российская армия наносит большой урон ВСУ не только артиллерией и вертолетами, но и массированной атакой дронов, которые в режиме реального времени уничтожают скопления войск противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, украина, нато, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине
Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ сдают позиции россиянам, несмотря на план по контрнаступлению