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"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине - РИА Новости, 21.07.2023
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22:31 20.07.2023 (обновлено: 09:46 21.07.2023)
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885378050.html
"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине
"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине - РИА Новости, 21.07.2023
"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине
Украинские военные сдают позиции российской армии, несмотря на то, что Киев планировал активно наступать, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T22:31
2023-07-21T09:46
политика
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вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинские военные сдают позиции российской армии, несмотря на то, что Киев планировал активно наступать, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.&quot;Крупномасштабное контрнаступление хоть и ведут украинцы, но кое-где контратакуют именно русские, особенно в восточной части Украины. На направлении Сватово — Кременная они продвигаются на запад, несмотря на обилие лесов&quot;, — отметил военный.Как напомнил эксперт, с начала задуманной киевским командованием операции прошло уже почти два месяца, а украинские военные все никак не добьются успеха.Ранее обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум заявил, что российская армия наносит большой урон ВСУ не только артиллерией и вертолетами, но и массированной атакой дронов, которые в режиме реального времени уничтожают скопления войск противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230720/vsu-1885357373.html
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политика, украина, нато, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
"Наступаем не мы". В США забили тревогу из-за маневра Путина на Украине

Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ сдают позиции россиянам, несмотря на план по контрнаступлению

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинские военные сдают позиции российской армии, несмотря на то, что Киев планировал активно наступать, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.
«

"Крупномасштабное контрнаступление хоть и ведут украинцы, но кое-где контратакуют именно русские, особенно в восточной части Украины. На направлении Сватово — Кременная они продвигаются на запад, несмотря на обилие лесов", — отметил военный.

Как напомнил эксперт, с начала задуманной киевским командованием операции прошло уже почти два месяца, а украинские военные все никак не добьются успеха.
Ранее обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум заявил, что российская армия наносит большой урон ВСУ не только артиллерией и вертолетами, но и массированной атакой дронов, которые в режиме реального времени уничтожают скопления войск противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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