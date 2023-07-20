https://ria.ru/20230720/ukraina-1885343305.html
В Госдуме назвали угрозу Киева по Черному морю яростью от отчаяния
В Госдуме назвали угрозу Киева по Черному морю яростью от отчаяния - РИА Новости, 20.07.2023
В Госдуме назвали угрозу Киева по Черному морю яростью от отчаяния
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал угрозу киевских властей судоходству в Черном море яростью от отчаяния. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:13
2023-07-20T18:13
2023-07-20T18:13
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
госдума рф
дмитрий белик
черное море
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал угрозу киевских властей судоходству в Черном море яростью от отчаяния. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля. "Сегодняшний демарш Украины - это ярость от отчаяния, что мы четко дали понять, что больше военных грузов по так называемому зерновому коридору Киев не получит. Поэтому Зеленский в ярости и отдал приказ своим военным сделать хоть что-нибудь, пойти на любую провокацию, с целью атаковать гражданские корабли, идущие под нейтральным флагом, лишь бы только снова открыть себе коридор для поставок оружия", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, всем судовладельцам стоит принять во внимание, что Украина - это "стрелок с завязанными глазами, который палит без разбора, надеясь попасть в мишень". "Россия плотно держит контроль над Азовским морем и зоной своих территориальных вод Черного моря. Но за нейтральные воды российская армия не отвечает, а значит, каждый потенциально может стать жертвой украинского нападения", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230720/odessa-1885317492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Госдуме назвали угрозу Киева по Черному морю яростью от отчаяния
Депутат Белик назвал угрозу Украины судоходству в Черном море яростью от отчаяния