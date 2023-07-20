https://ria.ru/20230720/ukraina-1885343305.html

В Госдуме назвали угрозу Киева по Черному морю яростью от отчаяния

В Госдуме назвали угрозу Киева по Черному морю яростью от отчаяния - РИА Новости, 20.07.2023

В Госдуме назвали угрозу Киева по Черному морю яростью от отчаяния

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал угрозу киевских властей судоходству в Черном море яростью от отчаяния. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:13

2023-07-20T18:13

2023-07-20T18:13

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

госдума рф

дмитрий белик

черное море

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал угрозу киевских властей судоходству в Черном море яростью от отчаяния. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля. "Сегодняшний демарш Украины - это ярость от отчаяния, что мы четко дали понять, что больше военных грузов по так называемому зерновому коридору Киев не получит. Поэтому Зеленский в ярости и отдал приказ своим военным сделать хоть что-нибудь, пойти на любую провокацию, с целью атаковать гражданские корабли, идущие под нейтральным флагом, лишь бы только снова открыть себе коридор для поставок оружия", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, всем судовладельцам стоит принять во внимание, что Украина - это "стрелок с завязанными глазами, который палит без разбора, надеясь попасть в мишень". "Россия плотно держит контроль над Азовским морем и зоной своих территориальных вод Черного моря. Но за нейтральные воды российская армия не отвечает, а значит, каждый потенциально может стать жертвой украинского нападения", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230720/odessa-1885317492.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, госдума рф, дмитрий белик, черное море, ситуация в днр и лнр