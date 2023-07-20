https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html

Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному

Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному - РИА Новости, 20.07.2023

Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному

Украинская армия терпит поражения на фронте из-за неспособности проводить сложные и масштабные общевойсковые операции, а не в результате слабой помощи НАТО, на... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:10

2023-07-20T15:10

2023-07-20T15:13

политика

россия

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия терпит поражения на фронте из-за неспособности проводить сложные и масштабные общевойсковые операции, а не в результате слабой помощи НАТО, на которую жалуется главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил эксперт Франц-Штефан Гади в статье для Business Insider."Без комплексного общевойскового боя наступающие украинские силы становятся уязвимыми для российских ПТРК, артиллерии и так далее. <…> Дело не только в технике. Мы не видим системного подхода к прорыву российской оборонительной системы", — заявил специалист.Как уточнил Гади, общевойсковой бой — сложная концепция, которая подразумевает эффективное объединение имеющихся возможностей. В качестве примера можно привести использование инженерных средств для обеспечения пехотных маневров при поддержке мобильной огневой мощи, артиллерии, других видов дальнего огня и авиации для нанесения ударов как единая и сплоченная сила.По мнению эксперта, если ВСУ не начнут сражаться согласно этой концепции, они продолжат терпеть поражения, а новые поставки американских вооружений, в том числе и танков "Абрамс", едва ли склонят чашу весов в сторону Киева.Ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что ожидание Западом стремительного контрнаступления ВСУ его разочаровывает. По его словам, без полного снабжения эти планы неосуществимы в принципе. Кроме того, генерал в интервью The Washington Post упрекнул НАТО, заявив, что сам альянс не был бы готов воевать с Россией без авиации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html

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политика, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато