Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному
BI: Украина терпит разгром на фронте из-за неспособности вести сложный общевойсковой бой
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия терпит поражения на фронте из-за неспособности проводить сложные и масштабные общевойсковые операции, а не в результате слабой помощи НАТО, на которую жалуется главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил эксперт Франц-Штефан Гади в статье для Business Insider.
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"Без комплексного общевойскового боя наступающие украинские силы становятся уязвимыми для российских ПТРК, артиллерии и так далее. <…> Дело не только в технике. Мы не видим системного подхода к прорыву российской оборонительной системы", — заявил специалист.
Как уточнил Гади, общевойсковой бой — сложная концепция, которая подразумевает эффективное объединение имеющихся возможностей. В качестве примера можно привести использование инженерных средств для обеспечения пехотных маневров при поддержке мобильной огневой мощи, артиллерии, других видов дальнего огня и авиации для нанесения ударов как единая и сплоченная сила.
По мнению эксперта, если ВСУ не начнут сражаться согласно этой концепции, они продолжат терпеть поражения, а новые поставки американских вооружений, в том числе и танков "Абрамс", едва ли склонят чашу весов в сторону Киева.
Ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что ожидание Западом стремительного контрнаступления ВСУ его разочаровывает. По его словам, без полного снабжения эти планы неосуществимы в принципе. Кроме того, генерал в интервью The Washington Post упрекнул НАТО, заявив, что сам альянс не был бы готов воевать с Россией без авиации.
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