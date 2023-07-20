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Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному - РИА Новости, 20.07.2023
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15:10 20.07.2023 (обновлено: 15:13 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html
Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному
Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному - РИА Новости, 20.07.2023
Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному
Украинская армия терпит поражения на фронте из-за неспособности проводить сложные и масштабные общевойсковые операции, а не в результате слабой помощи НАТО, на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:10
2023-07-20T15:13
политика
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия терпит поражения на фронте из-за неспособности проводить сложные и масштабные общевойсковые операции, а не в результате слабой помощи НАТО, на которую жалуется главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил эксперт Франц-Штефан Гади в статье для Business Insider."Без комплексного общевойскового боя наступающие украинские силы становятся уязвимыми для российских ПТРК, артиллерии и так далее. &lt;…&gt; Дело не только в технике. Мы не видим системного подхода к прорыву российской оборонительной системы", — заявил специалист.Как уточнил Гади, общевойсковой бой — сложная концепция, которая подразумевает эффективное объединение имеющихся возможностей. В качестве примера можно привести использование инженерных средств для обеспечения пехотных маневров при поддержке мобильной огневой мощи, артиллерии, других видов дальнего огня и авиации для нанесения ударов как единая и сплоченная сила.По мнению эксперта, если ВСУ не начнут сражаться согласно этой концепции, они продолжат терпеть поражения, а новые поставки американских вооружений, в том числе и танков "Абрамс", едва ли склонят чашу весов в сторону Киева.Ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что ожидание Западом стремительного контрнаступления ВСУ его разочаровывает. По его словам, без полного снабжения эти планы неосуществимы в принципе. Кроме того, генерал в интервью The Washington Post упрекнул НАТО, заявив, что сам альянс не был бы готов воевать с Россией без авиации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230719/zelenskiy-1885130647.html
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политика, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному

BI: Украина терпит разгром на фронте из-за неспособности вести сложный общевойсковой бой

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинская армия терпит поражения на фронте из-за неспособности проводить сложные и масштабные общевойсковые операции, а не в результате слабой помощи НАТО, на которую жалуется главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил эксперт Франц-Штефан Гади в статье для Business Insider.
«
"Без комплексного общевойскового боя наступающие украинские силы становятся уязвимыми для российских ПТРК, артиллерии и так далее. <…> Дело не только в технике. Мы не видим системного подхода к прорыву российской оборонительной системы", — заявил специалист.
Как уточнил Гади, общевойсковой бой — сложная концепция, которая подразумевает эффективное объединение имеющихся возможностей. В качестве примера можно привести использование инженерных средств для обеспечения пехотных маневров при поддержке мобильной огневой мощи, артиллерии, других видов дальнего огня и авиации для нанесения ударов как единая и сплоченная сила.
По мнению эксперта, если ВСУ не начнут сражаться согласно этой концепции, они продолжат терпеть поражения, а новые поставки американских вооружений, в том числе и танков "Абрамс", едва ли склонят чашу весов в сторону Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Сотни тысяч погибших. Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского
19 июля, 17:27
Ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что ожидание Западом стремительного контрнаступления ВСУ его разочаровывает. По его словам, без полного снабжения эти планы неосуществимы в принципе. Кроме того, генерал в интервью The Washington Post упрекнул НАТО, заявив, что сам альянс не был бы готов воевать с Россией без авиации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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19 июля, 19:51
 
ПолитикаРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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