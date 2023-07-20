https://ria.ru/20230720/ukraina-1885293019.html

Украина объявила целями суда, идущие в российские порты Черного моря

Украина объявила целями суда, идущие в российские порты Черного моря - РИА Новости, 20.07.2023

Украина объявила целями суда, идущие в российские порты Черного моря

Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, сообщило Минобороны Украины в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:08

2023-07-20T15:08

2023-07-20T17:57

специальная военная операция на украине

украина

черное море

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, сообщило Минобороны Украины в Telegram-канале."Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 (совпадает с мск) 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — уточнили в ведомстве.Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля. Киев уже обнародовал соответствующую навигационную информацию.В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал действия украинских властей "яростью от отчаяния". По его словам, Москва ясно дала понять, что Киев больше не получит военных грузов по зерновому коридору."Поэтому Зеленский в ярости и отдал приказ своим военным сделать хоть что-нибудь, пойти на любую провокацию, с целью атаковать гражданские корабли, идущие под нейтральным флагом, лишь бы только снова открыть себе коридор для поставок оружия", — подчеркнул депутат.Накануне Минобороны России заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага этих кораблей будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Также ведомство объявило некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против продления зерновой сделки, позволяющей вывозить зерно из украинских портов на Черном море. Это означало, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.В России подчеркнули, что такое решение принято из-за несоблюдения договоренностей, касающихся снятия ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из страны на мировые рынки. При этом, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.

https://ria.ru/20230720/more-1885259572.html

https://ria.ru/20230720/khakery-1885203755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, черное море, россия