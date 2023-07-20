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Во Франции уклонисту из России отказали в статусе беженца - РИА Новости, 20.07.2023
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14:56 20.07.2023 (обновлено: 15:08 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/uklonist-1885289573.html
Во Франции уклонисту из России отказали в статусе беженца
Во Франции уклонисту из России отказали в статусе беженца - РИА Новости, 20.07.2023
Во Франции уклонисту из России отказали в статусе беженца
Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) принял решение отказать гражданину РФ, находящемуся во Франции и получившему повестки в военкомат, в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:56
2023-07-20T15:08
франция
россия
владимир путин
госдума рф
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ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) принял решение отказать гражданину РФ, находящемуся во Франции и получившему повестки в военкомат, в предоставлении ему статуса беженца.В постановлении суда, опубликованном на сайте, сообщается, что прошение 28-летнего россиянина Магомедрасула Юсупова было отклонено.Суд вынес данное решение 29 июня. К обсуждению решения о предоставлении статуса беженцев уклонистам были привлечены девять судей, сообщал телеканал Cnews.Юсупов покинул Россию в апреле 2019-го года, по его словам, в связи с "повторяющимся насилием" со стороны своего отца. Согласно его заявлениям, позже он дважды получал повестку явиться в военкомат в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года, что, по его мнению, дает ему право просить политического убежища во Франции, сообщило СМИ.Ранее французское бюро по защите прав беженцев (Ofpra) отклонило запрос Юсупова, сославшись на "сомнения в подлинности представленных повесток", отметив, что "риски отправки заинтересованного лица в армию малы" в связи с окончанием частичной мобилизации в России. В Ofpra также отметили, что Юсупов "не выявил признаков глубокого несогласия с конфликтом". Адвокат Юсупова Сильван Салигари при этом заявила, что Юсупов "подвергается риску существенного наказания" при возвращении в Россию.В РФ уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.Комитет ГД по госстроительству ранее одобрил ко второму чтению ряд поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Изменения, в частности, вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тысяч рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тысяч рублей (было – до 20 тысяч рублей).Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html
https://ria.ru/20230707/uklonisty-1882749074.html
https://ria.ru/20230118/voennyy-1845661833.html
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франция, россия, владимир путин, госдума рф
Франция, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Во Франции уклонисту из России отказали в статусе беженца

Французский CNDA отказал получившему повестки в военкомат россиянину в статусе беженца

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) принял решение отказать гражданину РФ, находящемуся во Франции и получившему повестки в военкомат, в предоставлении ему статуса беженца.
В постановлении суда, опубликованном на сайте, сообщается, что прошение 28-летнего россиянина Магомедрасула Юсупова было отклонено.
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Суд вынес данное решение 29 июня. К обсуждению решения о предоставлении статуса беженцев уклонистам были привлечены девять судей, сообщал телеканал Cnews.
Юсупов покинул Россию в апреле 2019-го года, по его словам, в связи с "повторяющимся насилием" со стороны своего отца. Согласно его заявлениям, позже он дважды получал повестку явиться в военкомат в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года, что, по его мнению, дает ему право просить политического убежища во Франции, сообщило СМИ.
Ранее французское бюро по защите прав беженцев (Ofpra) отклонило запрос Юсупова, сославшись на "сомнения в подлинности представленных повесток", отметив, что "риски отправки заинтересованного лица в армию малы" в связи с окончанием частичной мобилизации в России. В Ofpra также отметили, что Юсупов "не выявил признаков глубокого несогласия с конфликтом". Адвокат Юсупова Сильван Салигари при этом заявила, что Юсупов "подвергается риску существенного наказания" при возвращении в Россию.
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В РФ уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Комитет ГД по госстроительству ранее одобрил ко второму чтению ряд поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Изменения, в частности, вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
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Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан – до 25 тысяч рублей (было – до 500 рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (было – до 1000 рублей), для юридических лиц – до 400 тысяч рублей (было – до 20 тысяч рублей).
Также с 3 до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
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