https://ria.ru/20230720/udary-1885364995.html

Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе

Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023

Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российские удары, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, включая Одессу, где, по данным РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:24

2023-07-20T20:24

2023-07-20T20:24

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ООН, 20 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российские удары, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, включая Одессу, где, по данным Минобороны, производились и хранились боевые беспилотные катера. "Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах", - заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены". По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной". "Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права", - указал Дюжаррик. Россия неоднократно заявляла, что наносит удары не по гражданским объектам, а по военной и иной инфраструктуре, которая используется киевским режимом в военных целях, включая обеспечение, снабжение, а также производство украинского ВПК. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

https://ria.ru/20230720/udary-1885278867.html

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