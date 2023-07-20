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Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023
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20:24 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/udary-1885364995.html
Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе
Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе - РИА Новости, 20.07.2023
Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российские удары, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, включая Одессу, где, по данным РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:24
2023-07-20T20:24
в мире
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стефан дюжаррик
оон
одесса
украина
антониу гутерреш
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ООН, 20 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российские удары, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, включая Одессу, где, по данным Минобороны, производились и хранились боевые беспилотные катера. "Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах", - заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены". По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной". "Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права", - указал Дюжаррик. Россия неоднократно заявляла, что наносит удары не по гражданским объектам, а по военной и иной инфраструктуре, которая используется киевским режимом в военных целях, включая обеспечение, снабжение, а также производство украинского ВПК. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
https://ria.ru/20230720/udary-1885278867.html
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в мире, россия, стефан дюжаррик, оон, одесса, украина, антониу гутерреш
В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Одесса, Украина, Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе

Гутерреш осудил удары России по объектам в Одессе в ответ на теракт на Крымском мосту

© Фото : Офис президента УкраиныГенсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев
Генсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Офис президента Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев. Архивное фото
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ООН, 20 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российские удары, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, включая Одессу, где, по данным Минобороны, производились и хранились боевые беспилотные катера.
"Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах", - заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве
Вчера, 14:20
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной".
«
"Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права", - указал Дюжаррик.
Россия неоднократно заявляла, что наносит удары не по гражданским объектам, а по военной и иной инфраструктуре, которая используется киевским режимом в военных целях, включая обеспечение, снабжение, а также производство украинского ВПК.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Нанесение удара ракетами Оникс по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Удар вскрыл все". ВСУ признали неприятную правду о российском оружии
Вчера, 13:24
 
В миреРоссияСтефан ДюжаррикООНОдессаУкраинаАнтониу Гутерреш
 
 
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