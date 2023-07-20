Гутерреш осудил удары России по военным объектам в Одессе
Гутерреш осудил удары России по объектам в Одессе в ответ на теракт на Крымском мосту
© Фото : Офис президента УкраиныГенсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев
© Фото : Офис президента Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев. Архивное фото
ООН, 20 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил российские удары, нанесенные в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, включая Одессу, где, по данным Минобороны, производились и хранились боевые беспилотные катера.
"Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах", - заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной".
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"Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права", - указал Дюжаррик.
Россия неоднократно заявляла, что наносит удары не по гражданским объектам, а по военной и иной инфраструктуре, которая используется киевским режимом в военных целях, включая обеспечение, снабжение, а также производство украинского ВПК.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.