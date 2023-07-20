https://ria.ru/20230720/udary-1885278867.html

ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве

ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве - РИА Новости, 20.07.2023

ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве

Российские военные нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:20

2023-07-20T14:20

2023-07-20T14:58

россия

одесса

украинский демократический альянс за реформы (удар)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области", — уточнили в ведомстве.Кроме того, в районе Николаева уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ."Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту. В частности, военные поразили объекты, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, а также место их изготовления на судоремонтном заводе около Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Накануне в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885201280.html

https://ria.ru/20230720/udar-1885266728.html

https://ria.ru/20230719/vsu-1885158392.html

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россия, одесса, украинский демократический альянс за реформы (удар)