https://ria.ru/20230720/udary-1885278867.html
ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве
ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве - РИА Новости, 20.07.2023
ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве
Российские военные нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:20
2023-07-20T14:20
2023-07-20T14:58
россия
одесса
украинский демократический альянс за реформы (удар)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области", — уточнили в ведомстве.Кроме того, в районе Николаева уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ."Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту. В частности, военные поразили объекты, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, а также место их изготовления на судоремонтном заводе около Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Накануне в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885201280.html
https://ria.ru/20230720/udar-1885266728.html
https://ria.ru/20230719/vsu-1885158392.html
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россия, одесса, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Россия, Одесса, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли удары возмездия по военным объектам в Одессе и Николаеве
Минобороны: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичевска
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в районе Николаева уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.
"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области
Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
В частности, военные поразили объекты, где готовились теракты против России
с использованием водных беспилотников, а также место их изготовления на судоремонтном заводе около Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.
Накануне в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.
"Удар вскрыл все". ВСУ признали неприятную правду о российском оружии
В ночь на 17 июля Украина
атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области
, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин
назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
"Крах государства". В Киеве забили тревогу после успешных ударов России