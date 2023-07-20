https://ria.ru/20230720/udar-1885266728.html

"Удар вскрыл все". ВСУ признали неприятную правду о российском оружии

"Удар вскрыл все". ВСУ признали неприятную правду о российском оружии - РИА Новости, 20.07.2023

"Удар вскрыл все". ВСУ признали неприятную правду о российском оружии

Вооруженные силы Украины не могут сбить российские ракеты "Оникс" с помощью средств ПВО, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:24

2023-07-20T13:24

2023-07-20T15:29

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут сбить российские ракеты "Оникс" с помощью средств ПВО, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.Как утверждает украинский военный, противовоздушной обороне ВСУ трудно обнаружить и сбить ракеты "Оникс", поскольку они летят на большой скорости и на малой высоте."Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летят они на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 километров в час, то есть скорость велика. На марше ракета может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль", — указал он.Восемнадцатого июля российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

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