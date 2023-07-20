Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о мощном ударе России, от которого не оправились ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/udar-1885245692.html
В США рассказали о мощном ударе России, от которого не оправились ВСУ
В США рассказали о мощном ударе России, от которого не оправились ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
В США рассказали о мощном ударе России, от которого не оправились ВСУ
Российские военные уничтожили большую часть обученных и опытных отрядов украинских вооруженных сил, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:59
2023-07-20T11:59
в мире
украина
вооруженные силы украины
пентагон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили большую часть обученных и опытных отрядов украинских вооруженных сил, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале Douglas Macgregor S.C.&quot;Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь&quot;, — указал он.По мнению эксперта, ВСУ получили удар от российской армии, от которого до сих пор не восстановились. Любые попытки быстро восполнить ряды украинских войск практически невозможны, так как они просто не успеют подготовить солдат для отправки их на передовую с должными знаниями ведения боя.&quot;Урок этого украинского фиаско заключается в том, что нельзя формировать эффективные вооруженные силы на ходу. &lt;...&gt; Украина сейчас находится в худшем положении, чем была с самого начала конфликта&quot;, — подытожил специалист.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил Евросоюзу расширить программу подготовки Вооруженных сил Украины, а также увеличить их финансирование.
https://ria.ru/20230720/trupy-1885227419.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, США
В США рассказали о мощном ударе России, от которого не оправились ВСУ

Полковник ВС США Макгрегор: российская армия уничтожила большинство опытных частей ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили большую часть обученных и опытных отрядов украинских вооруженных сил, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале Douglas Macgregor S.C.
«

"Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь", — указал он.

По мнению эксперта, ВСУ получили удар от российской армии, от которого до сих пор не восстановились. Любые попытки быстро восполнить ряды украинских войск практически невозможны, так как они просто не успеют подготовить солдат для отправки их на передовую с должными знаниями ведения боя.
«

"Урок этого украинского фиаско заключается в том, что нельзя формировать эффективные вооруженные силы на ходу. <...> Украина сейчас находится в худшем положении, чем была с самого начала конфликта", — подытожил специалист.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил Евросоюзу расширить программу подготовки Вооруженных сил Украины, а также увеличить их финансирование.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Трупы повсюду". Американский разведчик раскрыл шокирующую ложь Киева
Вчера, 10:43
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныПентагонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала