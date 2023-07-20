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В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом - РИА Новости, 20.07.2023
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09:21 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/udar-1885212660.html
В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом
В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом - РИА Новости, 20.07.2023
В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом
Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинского беспилотника по гражданской инфраструктуре поселка Раздольное, в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:21
2023-07-20T09:21
украина
россия
киев
ирина клюева
сергей аксенов (политик)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинского беспилотника по гражданской инфраструктуре поселка Раздольное, в результат чего погибла девочка-подросток. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания. При этом в крымском правительстве уточнили, что под удар попал поселок городского типа Раздольное. "На действия Украины невозможно нормально реагировать. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, погибла девочка. Со стороны властей Украины это выглядит цинично. На лицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности", - сказала РИА Новости Клюева. По ее словам, ранее киевские власти обвиняли Россию в "похищении" детей, которых при этом вывозили из новых территорий, чтобы не допустить их ранений и гибели во время обстрелов со стороны Украины. "Они обвинили нас, но мы спасали и спасаем детей, а что собой представляют власти на Украине, мы прекрасно видим по атаке на крымский поселок", - подчеркнула Клюева. Омбудсмен также принесла глубокие соболезнования семье погибшей девочки.
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украина, россия, киев, ирина клюева, сергей аксенов (политик), происшествия
Украина, Россия, Киев, Ирина Клюева, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом

В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное, где погибла девочка, цинизмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинского беспилотника по гражданской инфраструктуре поселка Раздольное, в результат чего погибла девочка-подросток.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания. При этом в крымском правительстве уточнили, что под удар попал поселок городского типа Раздольное.
«
"На действия Украины невозможно нормально реагировать. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, погибла девочка. Со стороны властей Украины это выглядит цинично. На лицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности", - сказала РИА Новости Клюева.
По ее словам, ранее киевские власти обвиняли Россию в "похищении" детей, которых при этом вывозили из новых территорий, чтобы не допустить их ранений и гибели во время обстрелов со стороны Украины. "Они обвинили нас, но мы спасали и спасаем детей, а что собой представляют власти на Украине, мы прекрасно видим по атаке на крымский поселок", - подчеркнула Клюева.
Омбудсмен также принесла глубокие соболезнования семье погибшей девочки.
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