https://ria.ru/20230720/udar-1885212660.html

В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом

В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом - РИА Новости, 20.07.2023

В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинского беспилотника по гражданской инфраструктуре поселка Раздольное, в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:21

2023-07-20T09:21

2023-07-20T09:21

украина

россия

киев

ирина клюева

сергей аксенов (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева назвала цинизмом удар украинского беспилотника по гражданской инфраструктуре поселка Раздольное, в результат чего погибла девочка-подросток. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания. При этом в крымском правительстве уточнили, что под удар попал поселок городского типа Раздольное. "На действия Украины невозможно нормально реагировать. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, погибла девочка. Со стороны властей Украины это выглядит цинично. На лицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности", - сказала РИА Новости Клюева. По ее словам, ранее киевские власти обвиняли Россию в "похищении" детей, которых при этом вывозили из новых территорий, чтобы не допустить их ранений и гибели во время обстрелов со стороны Украины. "Они обвинили нас, но мы спасали и спасаем детей, а что собой представляют власти на Украине, мы прекрасно видим по атаке на крымский поселок", - подчеркнула Клюева. Омбудсмен также принесла глубокие соболезнования семье погибшей девочки.

https://ria.ru/20230719/pozhar-1885158269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, киев, ирина клюева, сергей аксенов (политик), происшествия