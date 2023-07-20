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Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 20.07.2023
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09:28 20.07.2023 (обновлено: 10:02 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/ucheniya-1885213698.html
Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера"
Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 20.07.2023
Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера"
Белорусские военные в течение недели вместе с бойцами группы "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне на юго-западе республики, сообщила в четверг... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:28
2023-07-20T10:02
белоруссия
в мире
чвк "вагнер"
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Белорусские военные в течение недели вместе с бойцами группы "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне на юго-западе республики, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии."Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что с руководством "Вагнера" выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы группы "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области.
https://ria.ru/20230719/granitsa-1885151477.html
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белоруссия, в мире, чвк "вагнер"
Белоруссия, В мире, ЧВК "Вагнер"
Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера"

Белорусские военные в течение недели отработают учебно-боевые задачи с бойцами "Вагнера"

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Белорусские военные в течение недели вместе с бойцами группы "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне на юго-западе республики, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии.
"Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.
Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что с руководством "Вагнера" выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы группы "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области.
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