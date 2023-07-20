https://ria.ru/20230720/ucheniya-1885213698.html

Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера"

Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 20.07.2023

Белорусские военные проведут тренировки с бойцами "Вагнера"

Белорусские военные в течение недели вместе с бойцами группы "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне на юго-западе республики, сообщила в четверг... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:28

2023-07-20T09:28

2023-07-20T10:02

белоруссия

в мире

чвк "вагнер"

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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Белорусские военные в течение недели вместе с бойцами группы "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне на юго-западе республики, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии."Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.Ранее минобороны Белоруссии сообщало, что с руководством "Вагнера" выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы группы "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области.

https://ria.ru/20230719/granitsa-1885151477.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, в мире, чвк "вагнер"