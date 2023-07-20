https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html

В США девушка наняла киллера для убийства трехлетнего сына

В США девушка наняла киллера для убийства трехлетнего сына - РИА Новости, 20.07.2023

В США девушка наняла киллера для убийства трехлетнего сына

Полиция в США арестовала 18-летнюю девушку, пытавшуюся заказать убийство своего трехлетнего ребенка, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:23

2023-07-20T15:23

2023-07-20T15:23

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция в США арестовала 18-летнюю девушку, пытавшуюся заказать убийство своего трехлетнего ребенка, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы. Как сообщается, жительница Майами Жасмин Паэс через сайт пыталась нанять киллера для убийства своего сына. Она предоставила фотографию и адрес мальчика и попросила завершить работу к четвергу. Сайт оказался подставным и был создан специально для выявления людей, пытающихся заказать убийство. После получения запроса от девушки владелец сайта связался с полицией. Полиция отследила IP-адрес компьютера, с которого был отправлен запрос. Приехав туда, полицейские поговорили с бабушкой мальчика, которая опознала его как предполагаемую жертву. Выдав себя за киллера, следователи связались с Паэс, которая согласилась заплатить за работу 3 тысячи долларов. "После этого полиция прибыла к ней в дом и задержала её. Девушке были предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству первой степени и использовании средств коммуникации в незаконных целях", - сообщает телеканал со ссылкой на данные полиции. Паэс была помещена под стражу в тюрьму Майами-Дейд. По данным телеканала, полицейские нашли мальчика по месту жительства целым и невредимым.

https://ria.ru/20230209/pokushenie-1850875242.html

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