https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885245427.html

Источник рассказал, что мотива у убийцы подростка в Москве не было

Источник рассказал, что мотива у убийцы подростка в Москве не было - РИА Новости, 20.07.2023

Источник рассказал, что мотива у убийцы подростка в Москве не было

Мотива для убийства подростка в Москве не было, несовершеннолетние спорили, кто из них сильнее, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:57

2023-07-20T11:57

2023-07-20T11:57

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мотива для убийства подростка в Москве не было, несовершеннолетние спорили, кто из них сильнее, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне столичная прокуратуры сообщала, что тело 11-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы. Позже следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка. По данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы. В четверг СК РФ сообщил, что к убийству причастен знакомый подростка 2010 года рождения. Мальчик во всем признался. "Предварительно, мотива для убийства не было. Несовершеннолетние в какой-то момент начали спорить, кто из них сильнее", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что семьи у подростков были благополучными.

https://ria.ru/20230718/devushka-1884783770.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)