https://ria.ru/20230720/turizm-1885335047.html

В РСТ назвали среднюю стоимость тура по России

В РСТ назвали среднюю стоимость тура по России - РИА Новости, 20.07.2023

В РСТ назвали среднюю стоимость тура по России

Средний чек на поездки по России в 2023 году составляет 46 тысяч рублей, это выше, чем в прошлом году, на 9-10 процентов, заявил на пресс-конференции президент... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:45

2023-07-20T17:45

2023-07-20T17:45

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Средний чек на поездки по России в 2023 году составляет 46 тысяч рублей, это выше, чем в прошлом году, на 9-10 процентов, заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Средний чек вырос в пределах 9-10 процентов и составляет в этом году около 46 тысяч рублей, он в себя включает как очень дорогие поездки, так и сильно дешевые", – сказал Уманский. Он сообщил, что путевка на двух взрослых на неделю на 1 августа с завтраком в трехзвездочный отель в Сочи начинается от 24,5 тысячи рублей, четырехзвездочный – от 40 тысяч. "Один из хороших трендов Сочи на сегодняшний день – желание людей поехать в горы. Мы в этом году фиксируем, что горный кластер показывает очень высокую загрузку. Цены там примерно на 20 процентов ниже, чем возле моря", – добавил Уманский. Глава РСТ отметил, что отдых в трехзвездочном отеле Анапы 1 августа на двоих начинается от 25 тысяч рублей, четырехзвездочном – от 59 тысяч. В Крыму заселиться в отель три звезды можно от 12 тысяч рублей, четыре звезды – от 29 тысяч.

https://ria.ru/20230719/turtsiya-1884906742.html

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новости - туризм, сочи, россия, анапа, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, туризм