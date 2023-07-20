https://ria.ru/20230720/turizm-1885198219.html

Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов

Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов - РИА Новости, 20.07.2023

Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов

Туристический поток по России в первом полугодии 2023 года вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T06:00

2023-07-20T06:00

2023-07-20T06:11

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туристический поток по России в первом полугодии 2023 года вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Внутренний туризм продолжает активно развиваться. Рост количества туристических поездок по стране составляет примерно 15 процентов (за первое полугодие 2023 года. — Прим. ред.)", — сказал Уманский.Он подчеркнул, что туристический сезон протекает успешно."Самым популярным видом летнего отдыха для россиян продолжает оставаться пляжный отдых, курортные места Краснодарского края, Сочи заполнены практически на 70-80 процентов, Анапа, Адлер, Геленджик — на 90-100 процентов. Отели Крыма, испытывавшие проблемы с заполняемостью в начале года, с наступлением июля получили приток туристов", — добавил президент РСТ.До событий, произошедших 17 июля на Крымском мосту, они были в среднем заполнены на 50 процентов, уточнил он."Вынуждены признать, что инцидент (на Крымском мосту. — Прим. ред.) будет иметь негативные последствия для туристического сезона в этом году, но надеемся, что не фатальные. После официальной информации о восстановлении транспортного сообщения на мосту аннуляции туров прекратились, многие туристы обращаются в турфирмы с просьбой восстановить бронирования", — уточнил Уманский.Спрос на новые туры в Крым в этом направлении пока не восстановлен в полном объеме, добавил он.Глава РСТ также отметил, что в этом сезоне продолжает сохраняться высокая востребованность санаторно-курортного лечения. "Санатории разной направленности забронированы вплоть до осени. Интерес к санаторно-курортному лечению, получивший новый импульс после пандемии, сохраняется на стабильно высоком уровне", - подчеркнул он. При этом Уманский сообщил, что в этом сегменте заметен значительный нереализованный спрос, вызванный недостатком предложения, особенно среди современных качественных санаториев. "К сожалению, число вводимых в строй новых санаториев минимальный. Причина в очень высоких капитальных затратах и долгой окупаемости проектов. Отчасти улучшить ситуацию позволит разработанная Минэкономразвития инициатива по передаче ведомственных санаториев, нуждающихся в реконструкции, частным инвесторам. Если она будет реализована, то это создаст дополнительный драйвер для развития курортов", - уверен он.

https://ria.ru/20230720/avgust-1884922789.html

https://ria.ru/20230720/kurort-1885117635.html

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новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), отдых в россии