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Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
06:00 20.07.2023 (обновлено: 06:11 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/turizm-1885198219.html
Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов
Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов - РИА Новости, 20.07.2023
Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов
Туристический поток по России в первом полугодии 2023 года вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T06:00
2023-07-20T06:11
туризм
новости - туризм
россия
российский союз туриндустрии (рст)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
отдых в россии
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туристический поток по России в первом полугодии 2023 года вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. &quot;Внутренний туризм продолжает активно развиваться. Рост количества туристических поездок по стране составляет примерно 15 процентов (за первое полугодие 2023 года. — Прим. ред.)&quot;, — сказал Уманский.Он подчеркнул, что туристический сезон протекает успешно."Самым популярным видом летнего отдыха для россиян продолжает оставаться пляжный отдых, курортные места Краснодарского края, Сочи заполнены практически на 70-80 процентов, Анапа, Адлер, Геленджик — на 90-100 процентов. Отели Крыма, испытывавшие проблемы с заполняемостью в начале года, с наступлением июля получили приток туристов", — добавил президент РСТ.До событий, произошедших 17 июля на Крымском мосту, они были в среднем заполнены на 50 процентов, уточнил он."Вынуждены признать, что инцидент (на Крымском мосту. — Прим. ред.) будет иметь негативные последствия для туристического сезона в этом году, но надеемся, что не фатальные. После официальной информации о восстановлении транспортного сообщения на мосту аннуляции туров прекратились, многие туристы обращаются в турфирмы с просьбой восстановить бронирования", — уточнил Уманский.Спрос на новые туры в Крым в этом направлении пока не восстановлен в полном объеме, добавил он.Глава РСТ также отметил, что в этом сезоне продолжает сохраняться высокая востребованность санаторно-курортного лечения. "Санатории разной направленности забронированы вплоть до осени. Интерес к санаторно-курортному лечению, получивший новый импульс после пандемии, сохраняется на стабильно высоком уровне", - подчеркнул он. При этом Уманский сообщил, что в этом сегменте заметен значительный нереализованный спрос, вызванный недостатком предложения, особенно среди современных качественных санаториев. "К сожалению, число вводимых в строй новых санаториев минимальный. Причина в очень высоких капитальных затратах и долгой окупаемости проектов. Отчасти улучшить ситуацию позволит разработанная Минэкономразвития инициатива по передаче ведомственных санаториев, нуждающихся в реконструкции, частным инвесторам. Если она будет реализована, то это создаст дополнительный драйвер для развития курортов", - уверен он.
https://ria.ru/20230720/avgust-1884922789.html
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новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), отдых в России
Внутренний турпоток по России за полгода вырос на 15 процентов

РСТ: внутренний турпоток по России за первое полугодие вырос на 15 процентов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка
Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Люди отдыхают на пляже в крымском поселке Новофедоровка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туристический поток по России в первом полугодии 2023 года вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«

"Внутренний туризм продолжает активно развиваться. Рост количества туристических поездок по стране составляет примерно 15 процентов (за первое полугодие 2023 года. — Прим. ред.)", — сказал Уманский.

Он подчеркнул, что туристический сезон протекает успешно.
"Самым популярным видом летнего отдыха для россиян продолжает оставаться пляжный отдых, курортные места Краснодарского края, Сочи заполнены практически на 70-80 процентов, Анапа, Адлер, Геленджик — на 90-100 процентов. Отели Крыма, испытывавшие проблемы с заполняемостью в начале года, с наступлением июля получили приток туристов", — добавил президент РСТ.
До событий, произошедших 17 июля на Крымском мосту, они были в среднем заполнены на 50 процентов, уточнил он.
"Вынуждены признать, что инцидент (на Крымском мосту. — Прим. ред.) будет иметь негативные последствия для туристического сезона в этом году, но надеемся, что не фатальные. После официальной информации о восстановлении транспортного сообщения на мосту аннуляции туров прекратились, многие туристы обращаются в турфирмы с просьбой восстановить бронирования", — уточнил Уманский.
Спрос на новые туры в Крым в этом направлении пока не восстановлен в полном объеме, добавил он.
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Глава РСТ также отметил, что в этом сезоне продолжает сохраняться высокая востребованность санаторно-курортного лечения. "Санатории разной направленности забронированы вплоть до осени. Интерес к санаторно-курортному лечению, получивший новый импульс после пандемии, сохраняется на стабильно высоком уровне", - подчеркнул он.
При этом Уманский сообщил, что в этом сегменте заметен значительный нереализованный спрос, вызванный недостатком предложения, особенно среди современных качественных санаториев. "К сожалению, число вводимых в строй новых санаториев минимальный. Причина в очень высоких капитальных затратах и долгой окупаемости проектов. Отчасти улучшить ситуацию позволит разработанная Минэкономразвития инициатива по передаче ведомственных санаториев, нуждающихся в реконструкции, частным инвесторам. Если она будет реализована, то это создаст дополнительный драйвер для развития курортов", - уверен он.
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