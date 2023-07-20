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Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу - РИА Новости, 20.07.2023
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12:40 20.07.2023 (обновлено: 13:37 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/tsentr-1885256419.html
Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу
Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу - РИА Новости, 20.07.2023
Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу
Стамбульский координационный центр по зерновой сделке прекратил свою работу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:40
2023-07-20T13:37
турция
россия
мария захарова
стамбул
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стамбульский координационный центр по зерновой сделке прекратил свою работу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.&quot;Он (центр. — Прим. ред.) завершил работу&quot;, — сказала она.Так Захарова прокомментировала сообщения СМИ, что российская делегация покинула координационный центр. Представитель МИД добавила, что Россия совместно с надежными партнерами продолжит предпринимать активные самостоятельные усилия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.Она также прокомментировала возможное желание Брюсселя разобраться в перспективах возобновления зерновой сделки, подчеркнув, что "реальное выправление ситуации возможно лишь в случае внесения изменений в санкционные регламенты Европейского Союза".При этом она напомнила, что эти изменения должны быть одобрены всеми членами ЕС. Но, по ее словам, такой вариант развития событий практически невозможен из-за "зашкаливающей русофобии в известных европейских столицах".Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.Как заявил накануне президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.
https://ria.ru/20230719/sdelka-1885159513.html
https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html
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турция, россия, мария захарова, стамбул
Турция, Россия, Мария Захарова, Стамбул
Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу

Захарова сообщила, что СКЦ в Турции, функционировавший по зерновой сделке, завершил работу

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стамбульский координационный центр по зерновой сделке прекратил свою работу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«

"Он (центр. — Прим. ред.) завершил работу", — сказала она.

Так Захарова прокомментировала сообщения СМИ, что российская делегация покинула координационный центр.
Представитель МИД добавила, что Россия совместно с надежными партнерами продолжит предпринимать активные самостоятельные усилия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
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Она также прокомментировала возможное желание Брюсселя разобраться в перспективах возобновления зерновой сделки, подчеркнув, что "реальное выправление ситуации возможно лишь в случае внесения изменений в санкционные регламенты Европейского Союза".
При этом она напомнила, что эти изменения должны быть одобрены всеми членами ЕС. Но, по ее словам, такой вариант развития событий практически невозможен из-за "зашкаливающей русофобии в известных европейских столицах".
Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.
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Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса и другие шаги.
Как заявил накануне президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.
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