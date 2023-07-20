Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу
Захарова сообщила, что СКЦ в Турции, функционировавший по зерновой сделке, завершил работу
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стамбульский координационный центр по зерновой сделке прекратил свою работу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
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"Он (центр. — Прим. ред.) завершил работу", — сказала она.
Так Захарова прокомментировала сообщения СМИ, что российская делегация покинула координационный центр.
Представитель МИД добавила, что Россия совместно с надежными партнерами продолжит предпринимать активные самостоятельные усилия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Она также прокомментировала возможное желание Брюсселя разобраться в перспективах возобновления зерновой сделки, подчеркнув, что "реальное выправление ситуации возможно лишь в случае внесения изменений в санкционные регламенты Европейского Союза".
При этом она напомнила, что эти изменения должны быть одобрены всеми членами ЕС. Но, по ее словам, такой вариант развития событий практически невозможен из-за "зашкаливающей русофобии в известных европейских столицах".
Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.
Как заявил накануне президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.