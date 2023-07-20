https://ria.ru/20230720/tsentr-1885256419.html

Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу

Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу - РИА Новости, 20.07.2023

Совместный координационный центр по зерновой сделке завершил работу

Стамбульский координационный центр по зерновой сделке прекратил свою работу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:40

2023-07-20T12:40

2023-07-20T13:37

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стамбульский координационный центр по зерновой сделке прекратил свою работу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Он (центр. — Прим. ред.) завершил работу", — сказала она.Так Захарова прокомментировала сообщения СМИ, что российская делегация покинула координационный центр. Представитель МИД добавила, что Россия совместно с надежными партнерами продолжит предпринимать активные самостоятельные усилия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.Она также прокомментировала возможное желание Брюсселя разобраться в перспективах возобновления зерновой сделки, подчеркнув, что "реальное выправление ситуации возможно лишь в случае внесения изменений в санкционные регламенты Европейского Союза".При этом она напомнила, что эти изменения должны быть одобрены всеми членами ЕС. Но, по ее словам, такой вариант развития событий практически невозможен из-за "зашкаливающей русофобии в известных европейских столицах".Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.Как заявил накануне президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.

https://ria.ru/20230719/sdelka-1885159513.html

https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html

https://ria.ru/20230720/sdelka-1885227727.html

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турция, россия, мария захарова, стамбул