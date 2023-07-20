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За Уралом предложили создать образовательный центр всероссийского уровня - РИА Новости, 20.07.2023
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09:05 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/tsentr-1885209264.html
За Уралом предложили создать образовательный центр всероссийского уровня
За Уралом предложили создать образовательный центр всероссийского уровня - РИА Новости, 20.07.2023
За Уралом предложили создать образовательный центр всероссийского уровня
Глава Красноярского края, член наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Михаил Котюков предложил создать за Уралом образовательный центр... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:05
2023-07-20T09:05
михаил котюков
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Глава Красноярского края, член наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Михаил Котюков предложил создать за Уралом образовательный центр всероссийского уровня, который охватывал бы Сибирь и Дальний Восток, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. По ее данным, с этой инициативой врио губернатора выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" под председательством президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что Котюков - единственный из руководителей субъектов РФ, который входит в состав наблюдательного совета. "К семье образовательных площадок всероссийского уровня - "Таврида", "Машук" и "Сенеж" - предлагаю добавить центр, который бы обеспечивал работу на территории Сибири и Дальнего Востока, своего рода азиатский центр школы управления, который бы помогал ребятам, не доезжая до Москвы, повышать свои управленческие компетенции, реализовывать важные проекты", - цитирует пресс-служба руководителя региона. Образовательная платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в 2018 году. Она объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. За пять лет участниками ее проектов стали более 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тысячи компаний, вузов, государственных и общественных организаций.
https://ria.ru/20230713/krasnoyarsk-1884034739.html
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михаил котюков, красноярский край
Михаил Котюков, Красноярский край

За Уралом предложили создать образовательный центр всероссийского уровня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 июл – РИА Новости. Глава Красноярского края, член наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Михаил Котюков предложил создать за Уралом образовательный центр всероссийского уровня, который охватывал бы Сибирь и Дальний Восток, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
По ее данным, с этой инициативой врио губернатора выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" под председательством президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что Котюков - единственный из руководителей субъектов РФ, который входит в состав наблюдательного совета.
"К семье образовательных площадок всероссийского уровня - "Таврида", "Машук" и "Сенеж" - предлагаю добавить центр, который бы обеспечивал работу на территории Сибири и Дальнего Востока, своего рода азиатский центр школы управления, который бы помогал ребятам, не доезжая до Москвы, повышать свои управленческие компетенции, реализовывать важные проекты", - цитирует пресс-служба руководителя региона.
Образовательная платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в 2018 году. Она объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. За пять лет участниками ее проектов стали более 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тысячи компаний, вузов, государственных и общественных организаций.
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