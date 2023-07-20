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"Трупы повсюду". Американский разведчик раскрыл шокирующую ложь Киева

"Трупы повсюду". Американский разведчик раскрыл шокирующую ложь Киева - РИА Новости, 20.07.2023

"Трупы повсюду". Американский разведчик раскрыл шокирующую ложь Киева

Киевский режим бросает тысячи раненых украинских солдат на поле боя, оставляя их умирать без надежды на спасение, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:43

2023-07-20T10:43

2023-07-20T10:43

в мире

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Киевский режим бросает тысячи раненых украинских солдат на поле боя, оставляя их умирать без надежды на спасение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести", — указал специалист.По словам эксперта, ВСУ просто бросают своих раненых, оставляя военных умирать на поле боя без каких-либо шансов на спасение. Киевский режим отказывается предпринимать попытки по их спасению, поэтому земля "усеяна" трупами украинцев, посетовал Риттер.Ранее газета Financial Times сообщала, что обширные и плотные минные поля, установленные российской армией, вывели из строя многие западные бронемашины и остановили продвижение ВСУ, подорвав боевой дух украинских военных.

https://ria.ru/20230720/proval-1885209680.html

киев

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в мире, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, сша, украина