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Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице" - РИА Новости, 20.07.2023
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Религия
 
08:05 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/troitsa-1885203577.html
Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице"
Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице" - РИА Новости, 20.07.2023
Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице"
Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила РИА Новости, что по одному из условий договора после передачи иконы "Святая Троица" Андрея... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:05
2023-07-20T08:05
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
третьяковская галерея
троице-сергиева лавра
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила РИА Новости, что по одному из условий договора после передачи иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру сотрудники галереи будут иметь постоянный доступ к реликвии. Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. "Сотрудники Третьяковской галереи (по договору - ред.) будут иметь постоянный доступ в пространство, где находится икона, разработан подробный регламент и детальная процедура мониторинга ее состояния, частоты осмотра", - сказала собеседница агентства. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный Центр Грабаря в среду. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нем обеспечены такие же условия хранения, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее, - температура 19 градусов, влажность 50% Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы". Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.
https://ria.ru/20230714/troitsa-1884254650.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, третьяковская галерея, троице-сергиева лавра
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Троице-Сергиева лавра
Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице"

Сотрудники Третьяковки по договору будут иметь постоянный доступ к иконе "Святая Троица"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила РИА Новости, что по одному из условий договора после передачи иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру сотрудники галереи будут иметь постоянный доступ к реликвии.
Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Сотрудники Третьяковской галереи (по договору - ред.) будут иметь постоянный доступ в пространство, где находится икона, разработан подробный регламент и детальная процедура мониторинга ее состояния, частоты осмотра", - сказала собеседница агентства.
"Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный Центр Грабаря в среду. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нем обеспечены такие же условия хранения, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее, - температура 19 градусов, влажность 50%
Священнослужители у иконы Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В центре Грабаря представили специальное помещение для хранения "Троицы"
14 июля, 16:56
Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Гендиректор Третьяковки предупредила об особых условиях хранения "Троицы"
07:49
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРусская православная церковьТретьяковская галереяТроице-Сергиева лавра
 
 
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