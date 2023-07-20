https://ria.ru/20230720/troitsa-1885203577.html

Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице"

Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице" - РИА Новости, 20.07.2023

Сотрудники Третьяковки будут иметь постоянный доступ к "Троице"

Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила РИА Новости, что по одному из условий договора после передачи иконы "Святая Троица" Андрея... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:05

2023-07-20T08:05

2023-07-20T08:05

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

третьяковская галерея

троице-сергиева лавра

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила РИА Новости, что по одному из условий договора после передачи иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру сотрудники галереи будут иметь постоянный доступ к реликвии. Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. "Сотрудники Третьяковской галереи (по договору - ред.) будут иметь постоянный доступ в пространство, где находится икона, разработан подробный регламент и детальная процедура мониторинга ее состояния, частоты осмотра", - сказала собеседница агентства. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный Центр Грабаря в среду. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нем обеспечены такие же условия хранения, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее, - температура 19 градусов, влажность 50% Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы". Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.

https://ria.ru/20230714/troitsa-1884254650.html

https://ria.ru/20230720/troitsa-1885202493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, русская православная церковь, третьяковская галерея, троице-сергиева лавра