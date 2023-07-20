https://ria.ru/20230720/trevoga-1885189953.html
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2023
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T01:19
2023-07-20T01:19
2023-07-20T01:19
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее тревога была объявлена в Николаевской и Харьковской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 00.42 мск по 01.03 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230720/obstrely-1885187394.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Полтавская область, Сумская область, Черниговская область
Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу