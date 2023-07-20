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В Госдуму внесли проект о снижении НДС на ряд детских товаров - РИА Новости, 20.07.2023
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20:53 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/tovary-1885368744.html
В Госдуму внесли проект о снижении НДС на ряд детских товаров
В Госдуму внесли проект о снижении НДС на ряд детских товаров - РИА Новости, 20.07.2023
В Госдуму внесли проект о снижении НДС на ряд детских товаров
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня детских товаров, которые облагаются при реализации по пониженной ставке НДС в 10%,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:53
2023-07-20T20:53
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня детских товаров, которые облагаются при реализации по пониженной ставке НДС в 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей. Он включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. Таким образом, НДС для них снизится с 20% до 10%. Согласно пояснительной записке, "снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей". Документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, "что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", пояснял ранее в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. При этом он напомнил, что в апреле этого года власти разрешили продавать с такой же уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. По словам премьера, льготным налогообложением уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о снижении НДС на ряд детских товаров

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до десяти процентов на ряд детских товаров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня детских товаров, которые облагаются при реализации по пониженной ставке НДС в 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей. Он включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. Таким образом, НДС для них снизится с 20% до 10%.
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Согласно пояснительной записке, "снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей".
Документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше 4 миллиардов рублей ежегодно, "что в том числе создаст условия для роста выпуска в России продукции для наших маленьких граждан и, конечно, поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары", пояснял ранее в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.
При этом он напомнил, что в апреле этого года власти разрешили продавать с такой же уменьшенной ставкой НДС кроватки для малышей. По словам премьера, льготным налогообложением уже пользуются производители и продавцы детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для образования и творчества.
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