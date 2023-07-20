https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885207564.html
В Бердянске пресекли торговлю водой, выручка от которой шла ВСУ
В Бердянске пресекли торговлю водой, выручка от которой шла ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
В Бердянске пресекли торговлю водой, выручка от которой шла ВСУ
Силовики пресекли в Бердянске Запорожской области торговлю некачественной водой, выручка от продажи которой шла на спонсирование украинских боевиков, рассказал... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:52
2023-07-20T08:52
2023-07-20T08:52
бердянск
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155677/62/1556776267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_439463d4e22b925e1a316e146a77f37c.jpg
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 20 июл – РИА Новости. Силовики пресекли в Бердянске Запорожской области торговлю некачественной водой, выручка от продажи которой шла на спонсирование украинских боевиков, рассказал РИА Новости представитель силового ведомства. Он пояснил, что хозяин скважины и оборудования - бывший сотрудник МВД и СБУ, в настоящее время находится на территории Украины. Кроме того, были зафиксированы случаи отравления водой из-за нарушений фильтрации и отсутствия контроля качества. Точка добычи и реализации работала незаконно. "Правоохранительными органами Бердянска получена информация о пищевых отравлениях граждан вследствие употребления некачественной питьевой воды. Выявлены точки реализации и проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, подтвердившая наличие превышения вредных веществ. В ходе следственных действий установлено, что поставщик осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, не зарегистрированную в соответствии с российским законодательством, и не устанавливал фильтров и очистного оборудования. В ходе дополнительной проверки установлено, что собственник скважины, оборудованной в частном секторе, находится на территории Украины и причастен к финансированию ВСУ. Незаконная деятельность пресечена. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия", - сказал представитель ведомства. Кроме того, сотрудники горводоканала Бердянска также зафиксировали превышение в питьевой воде вредных веществ, таких как цинк и свинец.
https://ria.ru/20230720/kanal-1885195137.html
бердянск
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155677/62/1556776267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe68ea33a9281df65c15686d350dbef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия
Бердянск, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия
В Бердянске пресекли торговлю водой, выручка от которой шла ВСУ
В Бердянске силовики пресекли торговлю некачественной водой, выручка от которой шла ВСУ