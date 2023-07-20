https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885207564.html

В Бердянске пресекли торговлю водой, выручка от которой шла ВСУ

В Бердянске пресекли торговлю водой, выручка от которой шла ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023

В Бердянске пресекли торговлю водой, выручка от которой шла ВСУ

Силовики пресекли в Бердянске Запорожской области торговлю некачественной водой, выручка от продажи которой шла на спонсирование украинских боевиков, рассказал... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:52

2023-07-20T08:52

2023-07-20T08:52

бердянск

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

происшествия

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 20 июл – РИА Новости. Силовики пресекли в Бердянске Запорожской области торговлю некачественной водой, выручка от продажи которой шла на спонсирование украинских боевиков, рассказал РИА Новости представитель силового ведомства. Он пояснил, что хозяин скважины и оборудования - бывший сотрудник МВД и СБУ, в настоящее время находится на территории Украины. Кроме того, были зафиксированы случаи отравления водой из-за нарушений фильтрации и отсутствия контроля качества. Точка добычи и реализации работала незаконно. "Правоохранительными органами Бердянска получена информация о пищевых отравлениях граждан вследствие употребления некачественной питьевой воды. Выявлены точки реализации и проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, подтвердившая наличие превышения вредных веществ. В ходе следственных действий установлено, что поставщик осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, не зарегистрированную в соответствии с российским законодательством, и не устанавливал фильтров и очистного оборудования. В ходе дополнительной проверки установлено, что собственник скважины, оборудованной в частном секторе, находится на территории Украины и причастен к финансированию ВСУ. Незаконная деятельность пресечена. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия", - сказал представитель ведомства. Кроме того, сотрудники горводоканала Бердянска также зафиксировали превышение в питьевой воде вредных веществ, таких как цинк и свинец.

https://ria.ru/20230720/kanal-1885195137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия