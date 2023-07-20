https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885195780.html
Импорт Японии из России в 2023 году упал на 48,2 процентов
Импорт Японии из России в 2023 году упал на 48,2 процентов - РИА Новости, 20.07.2023
Импорт Японии из России в 2023 году упал на 48,2 процентов
Общий объем импорта Японии из РФ за шесть месяцев 2023 года снизился на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а экспорт в Россию просел на 17%, РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T04:01
2023-07-20T04:01
2023-07-20T04:01
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ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Общий объем импорта Японии из РФ за шесть месяцев 2023 года снизился на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а экспорт в Россию просел на 17%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны. Так, экспорт Японии в Россию в январе-июне этого года составил 239,9 миллиарда иен (1,72 миллиарда долларов). Импорт в подотчетный период составил 566,9 миллиарда иен (4,06 миллиарда долларов). По итогам июня 2023 года экспорт Японии в Россию вырос на 29,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и составил 51,52 миллиарда иен (369,16 миллиона долларов). Импорт из России в этот период сократился на 53,8% и составил почти 71 миллиард иен (508,74 миллиона долларов).
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россия, япония, в мире
Импорт Японии из России в 2023 году упал на 48,2 процентов
Минфин Японии: импорт Токио из России в 2023 году упал на 48,2 процентов, экспорт - на 17
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Общий объем импорта Японии из РФ за шесть месяцев 2023 года снизился на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а экспорт в Россию просел на 17%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны.
Так, экспорт Японии в Россию в январе-июне этого года составил 239,9 миллиарда иен (1,72 миллиарда долларов). Импорт в подотчетный период составил 566,9 миллиарда иен (4,06 миллиарда долларов).
По итогам июня 2023 года экспорт Японии в Россию вырос на 29,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее и составил 51,52 миллиарда иен (369,16 миллиона долларов). Импорт из России в этот период сократился на 53,8% и составил почти 71 миллиард иен (508,74 миллиона долларов).
В 2023 году Токио сократил экспорт компьютеров в Россию на 86 процентов