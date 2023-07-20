https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885195479.html
Япония нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию в 2023 году
Япония нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023
Япония нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию в 2023 году
Япония за первые шесть месяцев календарного 2023 года нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, но сократила экспорт грузовиков и автобусов,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:43
2023-07-20T03:43
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ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Япония за первые шесть месяцев календарного 2023 года нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, но сократила экспорт грузовиков и автобусов, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны. Так, общий объем экспорта транспортных средств из Японии в РФ в подотчетный период вырос на 29% по сравнению с первым полугодием 2022 года. В частности, экспорт легковых автомобилей вырос на 32,8%, а мотоциклов - на 12,4%. Вместе с этим экспорт грузовиков и автобусов просел на 26%. Также в январе-июне 2023 года сократился экспорт запчастей на 52,7%. По итогам июня текущего года Япония нарастила экспорт в Россию легковых автомобилей на 60,3%, однако сократила экспорт мотоциклов - на 9,7%, а также грузовиков и автобусов - на 20,5%. Снизился и экспорт запчастей по сравнению с июнем 2022 года - на 37,3%.
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япония, авто, россия, в мире
Япония, Авто, Россия, В мире
Япония нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию в 2023 году
Минфин Японии: в 2023 году Токио нарастил экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Япония за первые шесть месяцев календарного 2023 года нарастила экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, но сократила экспорт грузовиков и автобусов, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны.
Так, общий объем экспорта транспортных средств из Японии в РФ в подотчетный период вырос на 29% по сравнению с первым полугодием 2022 года. В частности, экспорт легковых автомобилей вырос на 32,8%, а мотоциклов - на 12,4%. Вместе с этим экспорт грузовиков и автобусов просел на 26%.
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Также в январе-июне 2023 года сократился экспорт запчастей на 52,7%.
По итогам июня текущего года Япония нарастила экспорт в Россию легковых автомобилей на 60,3%, однако сократила экспорт мотоциклов - на 9,7%, а также грузовиков и автобусов - на 20,5%. Снизился и экспорт запчастей по сравнению с июнем 2022 года - на 37,3%.
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