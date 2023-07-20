Рейтинг@Mail.ru
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 20.07.2023 (обновлено: 03:38 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885194583.html
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз - РИА Новости, 20.07.2023
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз
Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:25
2023-07-20T03:38
россия
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики минфина страны.В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента. При этом июне 2023 года импорт зерновых вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента.В июне этого года Япония не импортировала фрукты из России.
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/yaponiya-1884778371.html
россия
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, токио, в мире
Россия, Япония, Токио, В мире
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз

Минфин Японии: Токио нарастил импорт зерновых из России в 2023 году на 509,7%

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики минфина страны.
В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента.
При этом июне 2023 года импорт зерновых вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента.
В июне этого года Япония не импортировала фрукты из России.
Разгрузка японских авто в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: Япония хочет запретить экспорт в РФ авто с двигателем больше 1,9 литра
18 июля, 08:10
 
РоссияЯпонияТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала