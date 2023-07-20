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Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз - РИА Новости, 20.07.2023
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз
Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:25
2023-07-20T03:25
2023-07-20T03:38
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ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики минфина страны.В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента. При этом июне 2023 года импорт зерновых вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента.В июне этого года Япония не импортировала фрукты из России.
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россия, япония, токио, в мире
Россия, Япония, Токио, В мире
Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз
Минфин Японии: Токио нарастил импорт зерновых из России в 2023 году на 509,7%
ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики минфина страны.
В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента.
При этом июне 2023 года импорт зерновых вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента.
В июне этого года Япония не импортировала фрукты из России.
СМИ: Япония хочет запретить экспорт в РФ авто с двигателем больше 1,9 литра