https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885194583.html

Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз

Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз - РИА Новости, 20.07.2023

Япония нарастила импорт зерновых из России более чем в пять раз

Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T03:25

2023-07-20T03:25

2023-07-20T03:38

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ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев календарного 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики минфина страны.В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента. При этом июне 2023 года импорт зерновых вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем 2022 года, импорт овощей сократился на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента.В июне этого года Япония не импортировала фрукты из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230718/yaponiya-1884778371.html

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