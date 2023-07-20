https://ria.ru/20230720/tinkov-1885293593.html

Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании

Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании - РИА Новости, 20.07.2023

Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании

Российского предпринимателя Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании, следует из документа, опубликованного правительством страны. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:09

2023-07-20T15:09

2023-07-20T15:34

олег тиньков

великобритания

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россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российского предпринимателя Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании, следует из документа, опубликованного правительством страны."Следующее лицо было удалено из единого списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков", — говорится в тексте.В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии ограничения расширились: власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем бизнесмена.В ноябре Тиньков сообщил в соцсетях, что решил отказаться от российского гражданства. Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.В марте 2023 года бизнесмен обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.Тинькофф-банк входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" в конце апреля прошлого года купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).

https://ria.ru/20230706/khasis-1882588896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег тиньков, великобритания, в мире, россия