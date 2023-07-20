https://ria.ru/20230720/terek-1885339365.html
Из батальона – в бригаду: как за год изменился "Терек"
Из батальона – в бригаду: как за год изменился "Терек" - РИА Новости, 20.07.2023
Из батальона – в бригаду: как за год изменился "Терек"
21 июля 2022 года был создан казачий батальон "Терек", основу которого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. С инициативой создания батальона... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:56
2023-07-20T17:56
2023-07-20T18:24
российское казачество
российское казачество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885336795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75f2f9c1e68e35ec095cd690ee9c2fcc.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. 21 июля 2022 года был создан казачий батальон "Терек", основу которого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. С инициативой создания батальона выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.За период выполнения боевых задач на передовой бойцы батальона прошли путь от Угледара до Херсона, а сегодня казаки выполняют боевые задачи на соледарском направлении, рассказал порталу "Российское казачество" атаман войска Виталий Кузнецов.По его словам, батальон формируется из добровольцев, и во многих подобных подразделениях, к сожалению, количество желающих пополнить ряды бойцов с течением времени уменьшается. Однако в "Тереке" дела обстоят иначе."У нас через год получилось наоборот: около 70 казаков сейчас ждут, когда можно будет войти в батальон "Терек", а никто не хочет выходить", – подчеркнул атаман.За год через батальон "Терек" прошло 1250 казаков-добровольцев, 46 бойцов батальона были награждены государственными наградами, еще 50 бойцов представлены к государственным наградам, 135 казаков батальона награждены ведомственными наградами Минобороны РФ, рассказал Кузнецов."Сейчас у нас только в одном батальоне более 45 офицеров запаса, к нам идут профессионалы со всей России. Когда мы увидели такой положительный эффект и большой авторитет батальона, мы поняли, что емкость его уже не позволяет дальше принимать на службу добровольцев. Тогда во взаимодействии с Министерством обороны РФ было принято решение о создании казачьей бригады “Терек”. Батальон “Терек” стал бригадообразующим", – рассказал Виталий Кузнецов.Сегодня в бригаде уже четыре батальона – "Терек", "Скиф", "Сибирь" и "Енисей". Атаман также сообщил, что сейчас формируется пятый казачий батальон в составе подразделения.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885336795_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_94a60fe527bfd99db3816345d720d80c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. 21 июля 2022 года был создан казачий батальон "Терек", основу которого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. С инициативой создания батальона выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
За период выполнения боевых задач на передовой бойцы батальона прошли путь от Угледара до Херсона, а сегодня казаки выполняют боевые задачи на соледарском направлении, рассказал
порталу "Российское казачество" атаман войска Виталий Кузнецов.
По его словам, батальон формируется из добровольцев, и во многих подобных подразделениях, к сожалению, количество желающих пополнить ряды бойцов с течением времени уменьшается. Однако в "Тереке" дела обстоят иначе.
«
"У нас через год получилось наоборот: около 70 казаков сейчас ждут, когда можно будет войти в батальон "Терек", а никто не хочет выходить", – подчеркнул атаман.
За год через батальон "Терек" прошло 1250 казаков-добровольцев, 46 бойцов батальона были награждены государственными наградами, еще 50 бойцов представлены к государственным наградам, 135 казаков батальона награждены ведомственными наградами Минобороны РФ, рассказал Кузнецов.
"Сейчас у нас только в одном батальоне более 45 офицеров запаса, к нам идут профессионалы со всей России. Когда мы увидели такой положительный эффект и большой авторитет батальона, мы поняли, что емкость его уже не позволяет дальше принимать на службу добровольцев. Тогда во взаимодействии с Министерством обороны РФ было принято решение о создании казачьей бригады “Терек”. Батальон “Терек” стал бригадообразующим", – рассказал Виталий Кузнецов.
Сегодня в бригаде уже четыре батальона – "Терек", "Скиф", "Сибирь" и "Енисей". Атаман также сообщил, что сейчас формируется пятый казачий батальон в составе подразделения.