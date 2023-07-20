https://ria.ru/20230720/terek-1885339365.html

Из батальона – в бригаду: как за год изменился "Терек"

Из батальона – в бригаду: как за год изменился "Терек" - РИА Новости, 20.07.2023

Из батальона – в бригаду: как за год изменился "Терек"

21 июля 2022 года был создан казачий батальон "Терек", основу которого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. С инициативой создания батальона... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:56

2023-07-20T17:56

2023-07-20T18:24

российское казачество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. 21 июля 2022 года был создан казачий батальон "Терек", основу которого составили казаки-добровольцы Терского казачьего войска. С инициативой создания батальона выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.За период выполнения боевых задач на передовой бойцы батальона прошли путь от Угледара до Херсона, а сегодня казаки выполняют боевые задачи на соледарском направлении, рассказал порталу "Российское казачество" атаман войска Виталий Кузнецов.По его словам, батальон формируется из добровольцев, и во многих подобных подразделениях, к сожалению, количество желающих пополнить ряды бойцов с течением времени уменьшается. Однако в "Тереке" дела обстоят иначе."У нас через год получилось наоборот: около 70 казаков сейчас ждут, когда можно будет войти в батальон "Терек", а никто не хочет выходить", – подчеркнул атаман.За год через батальон "Терек" прошло 1250 казаков-добровольцев, 46 бойцов батальона были награждены государственными наградами, еще 50 бойцов представлены к государственным наградам, 135 казаков батальона награждены ведомственными наградами Минобороны РФ, рассказал Кузнецов."Сейчас у нас только в одном батальоне более 45 офицеров запаса, к нам идут профессионалы со всей России. Когда мы увидели такой положительный эффект и большой авторитет батальона, мы поняли, что емкость его уже не позволяет дальше принимать на службу добровольцев. Тогда во взаимодействии с Министерством обороны РФ было принято решение о создании казачьей бригады “Терек”. Батальон “Терек” стал бригадообразующим", – рассказал Виталий Кузнецов.Сегодня в бригаде уже четыре батальона – "Терек", "Скиф", "Сибирь" и "Енисей". Атаман также сообщил, что сейчас формируется пятый казачий батальон в составе подразделения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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