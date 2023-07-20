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В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 20.07.2023
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10:08 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/terakt-1885220756.html
В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту
В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 20.07.2023
В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту
В белгородском Новом Осколе готовятся к отпеванию и похоронам Натальи и Алексея Куликов, погибших во время теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:08
2023-07-20T10:08
белгородская область
новый оскол
чп на крымском мосту
происшествия
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НОВЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 20 июл - РИА Новости. В белгородском Новом Осколе готовятся к отпеванию и похоронам Натальи и Алексея Куликов, погибших во время теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также будут произведены выплаты семье погибших. Как рассказала РИА Новости коллега погибшей Натальи, она работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, ее муж Алексей – водителем грузовика. Их дочь, получившая травмы во время взрыва, находится на лечении в Москве, ее состояние стабилизируется. Траурная церемония прощания проходит в небольшой часовне в Новом Осколе. Проститься пришли жители соседних домов, друзья, родственники, коллеги. У входа в часовню был установлен мемориал с фото погибших. Дежурят несколько медицинских работников, родителям погибших оказывается небольшая медицинская помощь. Собравшиеся приносят много венков и цветов, что свидетельствует об уважении и любви, которые к этой паре испытывали соседи и близкие.
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белгородская область
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белгородская область, новый оскол, чп на крымском мосту, происшествия
Белгородская область, Новый Оскол, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту

В Новом Осколе прощаются с супругами Куликами, погибшими в теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоврежденная часть Крымского моста
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденная часть Крымского моста
Читать ria.ru в
НОВЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 20 июл - РИА Новости. В белгородском Новом Осколе готовятся к отпеванию и похоронам Натальи и Алексея Куликов, погибших во время теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также будут произведены выплаты семье погибших.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12
Как рассказала РИА Новости коллега погибшей Натальи, она работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, ее муж Алексей – водителем грузовика. Их дочь, получившая травмы во время взрыва, находится на лечении в Москве, ее состояние стабилизируется.
Траурная церемония прощания проходит в небольшой часовне в Новом Осколе. Проститься пришли жители соседних домов, друзья, родственники, коллеги.
У входа в часовню был установлен мемориал с фото погибших. Дежурят несколько медицинских работников, родителям погибших оказывается небольшая медицинская помощь. Собравшиеся приносят много венков и цветов, что свидетельствует об уважении и любви, которые к этой паре испытывали соседи и близкие.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Белгородская областьНовый ОсколЧП на Крымском мостуПроисшествия
 
 
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