https://ria.ru/20230720/terakt-1885220756.html

В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту

В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 20.07.2023

В Белгородской области прощаются с погибшими в теракте на Крымском мосту

В белгородском Новом Осколе готовятся к отпеванию и похоронам Натальи и Алексея Куликов, погибших во время теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:08

2023-07-20T10:08

2023-07-20T10:08

белгородская область

новый оскол

чп на крымском мосту

происшествия

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НОВЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 20 июл - РИА Новости. В белгородском Новом Осколе готовятся к отпеванию и похоронам Натальи и Алексея Куликов, погибших во время теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Власти Белгородской области взяли на себя расходы на похороны, также будут произведены выплаты семье погибших. Как рассказала РИА Новости коллега погибшей Натальи, она работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола, ее муж Алексей – водителем грузовика. Их дочь, получившая травмы во время взрыва, находится на лечении в Москве, ее состояние стабилизируется. Траурная церемония прощания проходит в небольшой часовне в Новом Осколе. Проститься пришли жители соседних домов, друзья, родственники, коллеги. У входа в часовню был установлен мемориал с фото погибших. Дежурят несколько медицинских работников, родителям погибших оказывается небольшая медицинская помощь. Собравшиеся приносят много венков и цветов, что свидетельствует об уважении и любви, которые к этой паре испытывали соседи и близкие.

https://ria.ru/20230720/devochka-1885209530.html

белгородская область

новый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, новый оскол, чп на крымском мосту, происшествия