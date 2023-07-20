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В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"
В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида" - РИА Новости, 20.07.2023
В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"
Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, перекрытое ранее из-за пожара на военном полигоне, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:40
2023-07-20T17:40
2023-07-20T17:48
таврида (трасса)
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, перекрытое ранее из-за пожара на военном полигоне, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыли в четверг из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. "Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", - написал Аксенов.
республика крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таврида (трасса), республика крым, сергей аксенов (политик)
Таврида (трасса), Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"
В Крыму возобновили движение по перекрытому из-за ЧП на полигоне участку трассы "Таврида"