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В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида" - РИА Новости, 20.07.2023
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17:40 20.07.2023 (обновлено: 17:48 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/tavrida-1885333341.html
В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"
В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида" - РИА Новости, 20.07.2023
В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"
Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, перекрытое ранее из-за пожара на военном полигоне, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:40
2023-07-20T17:48
таврида (трасса)
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, перекрытое ранее из-за пожара на военном полигоне, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыли в четверг из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. "Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", - написал Аксенов.
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таврида (трасса), республика крым, сергей аксенов (политик)
Таврида (трасса), Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"

В Крыму возобновили движение по перекрытому из-за ЧП на полигоне участку трассы "Таврида"

© РИА Новости / Максим ГрозновТрасса "Таврида"
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Максим Грознов
Трасса "Таврида". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, перекрытое ранее из-за пожара на военном полигоне, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыли в четверг из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", - написал Аксенов.
Пожар на военном полигоне в КрымуПожар на военном полигоне в Крыму
Инфографика
 
Таврида (трасса)Республика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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