https://ria.ru/20230720/tavrida-1885333341.html

В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"

В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида" - РИА Новости, 20.07.2023

В Крыму возобновили движение по перекрытому ранее участку трассы "Таврида"

Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, перекрытое ранее из-за пожара на военном полигоне, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:40

2023-07-20T17:40

2023-07-20T17:48

таврида (трасса)

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, перекрытое ранее из-за пожара на военном полигоне, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыли в четверг из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Было принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. "Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", - написал Аксенов.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таврида (трасса), республика крым, сергей аксенов (политик)