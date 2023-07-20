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Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 20.07.2023 (обновлено: 13:11 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/tashkent-1885263242.html
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России - РИА Новости, 20.07.2023
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России
Погибший в ходе спецоперации командир с позывным "Ташкент" не дожил один день до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:08
2023-07-20T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
музей победы
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Погибший в ходе спецоперации командир с позывным "Ташкент" не дожил один день до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Новиков. В Музее Победы в Москве 20-21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации "Справедливость. Забота. Уважение", организованный фондом "Защитники Отечества". В мероприятии принимают участие 150 ветеранов боевых действий из регионов России. "Сегодня в Тамбовской области прощание с одним из легендарных командиров с позывным "Ташкент", которому присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно, хотя волею судьбы он не дожил до этого своего геройского статуса один день. Он был представлен к званию Героя, уже указ был на подписи. Вот он гибнет - и указ переделали с пометкой "посмертно", - рассказал Новиков во время выступления на форуме. В память о "Ташкенте" и всех погибших на передовой в зоне специальной военной операции он объявил минуту молчания.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, музей победы, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Музей Победы, Ситуация в ДНР и ЛНР
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России

Офицер "Ташкент" погиб на спецоперации накануне указа о присвоении ему звания Героя России

© Кадр из репортажа телеканала "Россия 1"Командир с позывным "Ташкент"
Командир с позывным Ташкент
© Кадр из репортажа телеканала "Россия 1"
Командир с позывным "Ташкент". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Погибший в ходе спецоперации командир с позывным "Ташкент" не дожил один день до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Новиков.
В Музее Победы в Москве 20-21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации "Справедливость. Забота. Уважение", организованный фондом "Защитники Отечества". В мероприятии принимают участие 150 ветеранов боевых действий из регионов России.
"Сегодня в Тамбовской области прощание с одним из легендарных командиров с позывным "Ташкент", которому присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно, хотя волею судьбы он не дожил до этого своего геройского статуса один день. Он был представлен к званию Героя, уже указ был на подписи. Вот он гибнет - и указ переделали с пометкой "посмертно", - рассказал Новиков во время выступления на форуме. В память о "Ташкенте" и всех погибших на передовой в зоне специальной военной операции он объявил минуту молчания.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФМузей ПобедыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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