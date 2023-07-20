https://ria.ru/20230720/tashkent-1885263242.html

Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России

Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России - РИА Новости, 20.07.2023

Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России

Погибший в ходе спецоперации командир с позывным "Ташкент" не дожил один день до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:08

2023-07-20T13:08

2023-07-20T13:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

музей победы

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885263696_0:42:836:512_1920x0_80_0_0_a9f652822a44c6f517484021c9459497.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Погибший в ходе спецоперации командир с позывным "Ташкент" не дожил один день до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Новиков. В Музее Победы в Москве 20-21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации "Справедливость. Забота. Уважение", организованный фондом "Защитники Отечества". В мероприятии принимают участие 150 ветеранов боевых действий из регионов России. "Сегодня в Тамбовской области прощание с одним из легендарных командиров с позывным "Ташкент", которому присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно, хотя волею судьбы он не дожил до этого своего геройского статуса один день. Он был представлен к званию Героя, уже указ был на подписи. Вот он гибнет - и указ переделали с пометкой "посмертно", - рассказал Новиков во время выступления на форуме. В память о "Ташкенте" и всех погибших на передовой в зоне специальной военной операции он объявил минуту молчания.

https://ria.ru/20230604/nagrada-1876092257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, музей победы, ситуация в днр и лнр