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Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России - РИА Новости, 20.07.2023
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России
Погибший в ходе спецоперации командир с позывным "Ташкент" не дожил один день до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:08
2023-07-20T13:08
2023-07-20T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
музей победы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Погибший в ходе спецоперации командир с позывным "Ташкент" не дожил один день до присвоения ему звания Героя России, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Новиков. В Музее Победы в Москве 20-21 июля проходит первый форум ветеранов спецоперации "Справедливость. Забота. Уважение", организованный фондом "Защитники Отечества". В мероприятии принимают участие 150 ветеранов боевых действий из регионов России. "Сегодня в Тамбовской области прощание с одним из легендарных командиров с позывным "Ташкент", которому присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно, хотя волею судьбы он не дожил до этого своего геройского статуса один день. Он был представлен к званию Героя, уже указ был на подписи. Вот он гибнет - и указ переделали с пометкой "посмертно", - рассказал Новиков во время выступления на форуме. В память о "Ташкенте" и всех погибших на передовой в зоне специальной военной операции он объявил минуту молчания.
https://ria.ru/20230604/nagrada-1876092257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, музей победы, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Музей Победы, Ситуация в ДНР и ЛНР
Погибший на СВО офицер не дожил одного дня до получения звания Героя России
Офицер "Ташкент" погиб на спецоперации накануне указа о присвоении ему звания Героя России