https://ria.ru/20230720/tankery-1885228681.html

Установлено местоположение танкеров, которые могли атаковать Крымский мост

Установлено местоположение танкеров, которые могли атаковать Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023

Установлено местоположение танкеров, которые могли атаковать Крымский мост

Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:49

2023-07-20T10:49

2023-07-20T10:49

специальная военная операция на украине

чп на крымском мосту

республика крым

черное море

констанца

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, находятся в Средиземном и Черном морях, следует из данных сайта Marine Traffic. По состоянию на утро четверга, согласно данным сайта, танкер Beks Loyal находится на рейде у порта румынского города Констанца, а судно Khudayar Yusifzade пришвартовано в порту города Элефсис. Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

https://ria.ru/20230720/terakt-1885220756.html

республика крым

черное море

констанца

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, республика крым, черное море, констанца