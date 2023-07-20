https://ria.ru/20230720/tankery-1885211698.html

Раскрыты подробности о танкерах, с которых могли атаковать Крымский мост

Раскрыты подробности о танкерах, с которых могли атаковать Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023

Раскрыты подробности о танкерах, с которых могли атаковать Крымский мост

Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:19

2023-07-20T09:19

2023-07-20T09:19

в мире

греция

мальта

маршалловы острова

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, ходят под флагами соответственно Маршалловых островов и Либерии, а приписаны к портам Мальты и Греции. Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля. Танкер построен в 2011 году. Ходит под флагом Либерии. Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля. Судно построено в 2004 году и ходит под флагом Маршалловых островов. По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade - Валлетта (Мальта), владелец - Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Порт приписки Beks Loyal - Пирей (Греция), владелец - Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S. Второе судно значительно крупнее: 228 метров длиной против 140 метров. Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

https://ria.ru/20230719/krym-1885085961.html

https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html

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маршалловы острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, мальта, маршалловы острова