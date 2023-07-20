https://ria.ru/20230720/tankery-1885211698.html
Раскрыты подробности о танкерах, с которых могли атаковать Крымский мост
Раскрыты подробности о танкерах, с которых могли атаковать Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
Раскрыты подробности о танкерах, с которых могли атаковать Крымский мост
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:19
2023-07-20T09:19
2023-07-20T09:19
в мире
греция
мальта
маршалловы острова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884660122_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_8fb30af4dc10c259cd8577da88292b14.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, ходят под флагами соответственно Маршалловых островов и Либерии, а приписаны к портам Мальты и Греции. Как следует из данных сайта Marine Traffic, судно Khudayar Yusifzade вышло из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыло в Элефсис (Греция) 18 июля. Танкер построен в 2011 году. Ходит под флагом Либерии. Beks Loyal, по данным того же сайта, вышло из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыло в Константу (Румыния) 18 июля. Судно построено в 2004 году и ходит под флагом Маршалловых островов. По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade - Валлетта (Мальта), владелец - Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Порт приписки Beks Loyal - Пирей (Греция), владелец - Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S. Второе судно значительно крупнее: 228 метров длиной против 140 метров. Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Из расследования хакеров следует, что в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
https://ria.ru/20230719/krym-1885085961.html
https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html
греция
мальта
маршалловы острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884660122_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_536a149ac30dd205ce3b983c0ef0fbc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, мальта, маршалловы острова
В мире, Греция, Мальта, Маршалловы острова
Раскрыты подробности о танкерах, с которых могли атаковать Крымский мост
Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и Греции