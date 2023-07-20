https://ria.ru/20230720/tanker-1885275371.html

Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост

Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023

Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост

Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, оно не находилось на данной территории... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:05

2023-07-20T14:05

2023-07-20T14:16

чп на крымском мосту

в мире

черное море

азовское море

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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, оно не находилось на данной территории во время взрыва, заявили РИА Новости в компании-судовладельце Palmali Shipping & Agency.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как заявила группировка, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade."Судно Khudayar Yusifzade осуществляло рейс в порт Ростов-на-Дону с целью погрузки груза. 8 июля в 8:35 при переходе из Черного моря в Азовское море судно встало на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра российской пограничной службы. Вследствие большого скопления судов ожидание досмотра затянулось. Пока судно находилось на якорной стоянке, 13 июля фрахтователь судна отказался от договора из-за задержки судна по приходу в порт Ростов-на-Дону. Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому судно развернулось и направилось в порт Элефсис (Греция) для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки", - заявили в компании.В компании добавили, что "судно Khudayar Yusifzade никаким образом и никогда не было задействовано в конфликте между Россией и Украиной, не осуществляло никаких противоправных действий, не перевозило какие-либо запрещённые грузы или военную технику"."Наши суда перевозят растительное масло как в черноморском регионе, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, во время взрыва наш танкер находился в проливе Дарданеллы. Сообщения о возможной причастности танкера Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности. Мы - транспортная компания, которая занимается исключительно перевозками. Мы не хотим, чтобы имя нашей компании ассоциировалось с такими неприятными событиями. Мы не занимаемся политикой, наша работа заключается в перевозках", - заявили РИА Новости в компании.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.Учрежденная в 1998 году группа компаний Palmali занимается морскими грузоперевозками, используя свой флот. Компания конкурирует с крупнейшими компаниями в сфере грузоперевозок в сегменте, охватывающем порты РФ, а также порты на Черном, Средиземном, Балтийском и Каспийском морях.

https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html

https://ria.ru/20230718/snimki-1884764669.html

черное море

азовское море

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чп на крымском мосту, в мире, черное море, азовское море