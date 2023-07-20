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Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
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14:05 20.07.2023 (обновлено: 14:16 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/tanker-1885275371.html
Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост
Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост
Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, оно не находилось на данной территории... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:05
2023-07-20T14:16
чп на крымском мосту
в мире
черное море
азовское море
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, оно не находилось на данной территории во время взрыва, заявили РИА Новости в компании-судовладельце Palmali Shipping &amp; Agency.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как заявила группировка, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade."Судно Khudayar Yusifzade осуществляло рейс в порт Ростов-на-Дону с целью погрузки груза. 8 июля в 8:35 при переходе из Черного моря в Азовское море судно встало на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра российской пограничной службы. Вследствие большого скопления судов ожидание досмотра затянулось. Пока судно находилось на якорной стоянке, 13 июля фрахтователь судна отказался от договора из-за задержки судна по приходу в порт Ростов-на-Дону. Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому судно развернулось и направилось в порт Элефсис (Греция) для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки", - заявили в компании.В компании добавили, что "судно Khudayar Yusifzade никаким образом и никогда не было задействовано в конфликте между Россией и Украиной, не осуществляло никаких противоправных действий, не перевозило какие-либо запрещённые грузы или военную технику"."Наши суда перевозят растительное масло как в черноморском регионе, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, во время взрыва наш танкер находился в проливе Дарданеллы. Сообщения о возможной причастности танкера Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности. Мы - транспортная компания, которая занимается исключительно перевозками. Мы не хотим, чтобы имя нашей компании ассоциировалось с такими неприятными событиями. Мы не занимаемся политикой, наша работа заключается в перевозках", - заявили РИА Новости в компании.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.Учрежденная в 1998 году группа компаний Palmali занимается морскими грузоперевозками, используя свой флот. Компания конкурирует с крупнейшими компаниями в сфере грузоперевозок в сегменте, охватывающем порты РФ, а также порты на Черном, Средиземном, Балтийском и Каспийском морях.
https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html
https://ria.ru/20230718/snimki-1884764669.html
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чп на крымском мосту, в мире, черное море, азовское море
ЧП на Крымском мосту, В мире, Черное море, Азовское море
Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост

Владелец Khudayar Yusifzade отверг обвинения в причастности танкера к ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПерекрытие движения на Крымском мосту
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Перекрытие движения на Крымском мосту. Архивное фото
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Сообщения о возможной причастности судна Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, оно не находилось на данной территории во время взрыва, заявили РИА Новости в компании-судовладельце Palmali Shipping & Agency.
Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как заявила группировка, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.
Крымский мост после атаки - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
Вчера, 11:11
"Судно Khudayar Yusifzade осуществляло рейс в порт Ростов-на-Дону с целью погрузки груза. 8 июля в 8:35 при переходе из Черного моря в Азовское море судно встало на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра российской пограничной службы. Вследствие большого скопления судов ожидание досмотра затянулось. Пока судно находилось на якорной стоянке, 13 июля фрахтователь судна отказался от договора из-за задержки судна по приходу в порт Ростов-на-Дону. Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому судно развернулось и направилось в порт Элефсис (Греция) для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки", - заявили в компании.
В компании добавили, что "судно Khudayar Yusifzade никаким образом и никогда не было задействовано в конфликте между Россией и Украиной, не осуществляло никаких противоправных действий, не перевозило какие-либо запрещённые грузы или военную технику".
"Наши суда перевозят растительное масло как в черноморском регионе, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, во время взрыва наш танкер находился в проливе Дарданеллы. Сообщения о возможной причастности танкера Khudayar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности. Мы - транспортная компания, которая занимается исключительно перевозками. Мы не хотим, чтобы имя нашей компании ассоциировалось с такими неприятными событиями. Мы не занимаемся политикой, наша работа заключается в перевозках", - заявили РИА Новости в компании.
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки после ЧП на Крымском мосту
18 июля, 01:20
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Учрежденная в 1998 году группа компаний Palmali занимается морскими грузоперевозками, используя свой флот. Компания конкурирует с крупнейшими компаниями в сфере грузоперевозок в сегменте, охватывающем порты РФ, а также порты на Черном, Средиземном, Балтийском и Каспийском морях.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ЧП на Крымском мостуВ миреЧерное мореАзовское море
 
 
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