https://ria.ru/20230720/tanker-1885246524.html
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост
Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:04
2023-07-20T12:04
2023-07-20T13:09
чп на крымском мосту
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg
СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade."В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности", - сказал директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью", заявил собеседник агентства."Мы с грустью восприняли эту новость и очень обеспокоены из-за нее, у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ. Связывать нас с происшествием очень нелогично", - добавил Туналы.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.Базирующаяся в Стамбуле компания Beks осуществляет морские грузоперевозки с 2011 года. Судно Beks Loyal, согласно данным с сайта компании, построено на верфи Daewoo в 2004 году.Компания фигурировала в СМИ в связи с пожаром на судне Beks Force под флагом Маршалловых Островов 16 июня в 25 милях от Находки.
https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html
https://ria.ru/20230720/tankery-1885228681.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_c93bf7bb6155b631aec336ab96d32215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, республика крым, россия
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост
Владелец танкера Beks Loyal отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост
СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A.
Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.
"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности", - сказал директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.
Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью", заявил собеседник агентства.
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
"Мы с грустью восприняли эту новость и очень обеспокоены из-за нее, у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ
. Связывать нас с происшествием очень нелогично", - добавил Туналы.
В ночь на 17 июля Украина
атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области
, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море
, в 100 км от Новороссийска
. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Базирующаяся в Стамбуле
компания Beks осуществляет морские грузоперевозки с 2011 года. Судно Beks Loyal, согласно данным с сайта компании, построено на верфи Daewoo в 2004 году.
Компания фигурировала в СМИ в связи с пожаром на судне Beks Force под флагом Маршалловых Островов
16 июня в 25 милях от Находки
.
Установлено местоположение танкеров, которые могли атаковать Крымский мост