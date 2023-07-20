https://ria.ru/20230720/tanker-1885246524.html

Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023

Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:04

2023-07-20T12:04

2023-07-20T13:09

чп на крымском мосту

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg

СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade."В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности", - сказал директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью", заявил собеседник агентства."Мы с грустью восприняли эту новость и очень обеспокоены из-за нее, у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ. Связывать нас с происшествием очень нелогично", - добавил Туналы.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.Базирующаяся в Стамбуле компания Beks осуществляет морские грузоперевозки с 2011 года. Судно Beks Loyal, согласно данным с сайта компании, построено на верфи Daewoo в 2004 году.Компания фигурировала в СМИ в связи с пожаром на судне Beks Force под флагом Маршалловых Островов 16 июня в 25 милях от Находки.

https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html

https://ria.ru/20230720/tankery-1885228681.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, республика крым, россия