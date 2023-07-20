Рейтинг@Mail.ru
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 20.07.2023 (обновлено: 13:09 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/tanker-1885246524.html
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост
Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:04
2023-07-20T13:09
чп на крымском мосту
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg
СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT &amp; TRADING S.A.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade."В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности", - сказал директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью", заявил собеседник агентства."Мы с грустью восприняли эту новость и очень обеспокоены из-за нее, у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ. Связывать нас с происшествием очень нелогично", - добавил Туналы.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.Базирующаяся в Стамбуле компания Beks осуществляет морские грузоперевозки с 2011 года. Судно Beks Loyal, согласно данным с сайта компании, построено на верфи Daewoo в 2004 году.Компания фигурировала в СМИ в связи с пожаром на судне Beks Force под флагом Маршалловых Островов 16 июня в 25 милях от Находки.
https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html
https://ria.ru/20230720/tankery-1885228681.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_c93bf7bb6155b631aec336ab96d32215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чп на крымском мосту, республика крым, россия
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия
Владелец танкера отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

Владелец танкера Beks Loyal отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A.
Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.
"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic. Эта новость не соответствует действительности", - сказал директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.
Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью", заявил собеседник агентства.
Крымский мост после атаки - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Запад не заметил атаку на Крымский мост, заявила Захарова
Вчера, 11:11
"Мы с грустью восприняли эту новость и очень обеспокоены из-за нее, у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ. Связывать нас с происшествием очень нелогично", - добавил Туналы.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
В расследовании RaHDit утверждается, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Базирующаяся в Стамбуле компания Beks осуществляет морские грузоперевозки с 2011 года. Судно Beks Loyal, согласно данным с сайта компании, построено на верфи Daewoo в 2004 году.
Компания фигурировала в СМИ в связи с пожаром на судне Beks Force под флагом Маршалловых Островов 16 июня в 25 милях от Находки.
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Установлено местоположение танкеров, которые могли атаковать Крымский мост
Вчера, 10:49
 
ЧП на Крымском мостуРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала