https://ria.ru/20230720/svalka-1885320107.html

В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров

В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров - РИА Новости, 20.07.2023

В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров

Несанкционированную свалку объемом 850 тысяч тонн мусора ликвидируют в Оренбургской области, сообщил в своем официальном телеграмм-канале глава региона Денис... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:46

2023-07-20T16:46

2023-07-20T16:46

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149305/05/1493050572_0:107:1501:951_1920x0_80_0_0_8a04122595763827ebe15bccb8ec1f62.jpg

ОРЕНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Несанкционированную свалку объемом 850 тысяч тонн мусора ликвидируют в Оренбургской области, сообщил в своем официальном телеграмм-канале глава региона Денис Паслер. "Ликвидируем многолетнюю несанкционированную свалку в Медногорске. Незаконный полигон на въезде в город существовал с 70-х годов. За десятки лет здесь накопилось больше 850 тысяч кубометров отходов", - написал губернатор. Он уточнил, что рекультивация идет уже больше двух месяцев и на сегодняшний день специалисты выровняли площадку, засыпали ее грунтом. В настоящее время идет укладка бентонитовых матов и геотекстиля для изоляции токсичных, загрязняющих веществ. По словам главы региона, в планах на месте бывшей свалки высадить молодые деревья и кустарники. Губернатор написал, что "свалка в Медногорске – одна из шести, которые ликвидируем до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Аналогичные работы проводим еще в поселках Бердянка и Самородово, в селах Городище и Краснохолм города Оренбурга и в Новотроицке". Он напомнил, что ранее в регионе "было подписано соглашение о строительстве первого в Оренбуржье комплекса по переработке отходов, что является большим шагом для развития в Оренбуржье "зеленой" экономики и кратно снизит нагрузку на действующие полигоны, а самое главное - начнем заниматься переработкой отходов". "Необходимость в дорогостоящей, трудоемкой рекультивации будет постепенно отпадать. Меньше мусора – меньше свалок, больше пользы для окружающей среды и людей", - заключил глава Оренбуржья.

https://ria.ru/20230719/otkhody-1885147479.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, жкх