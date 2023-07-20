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В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров - РИА Новости, 20.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:46 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/svalka-1885320107.html
В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров
В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров - РИА Новости, 20.07.2023
В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров
Несанкционированную свалку объемом 850 тысяч тонн мусора ликвидируют в Оренбургской области, сообщил в своем официальном телеграмм-канале глава региона Денис... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:46
2023-07-20T16:46
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
жкх
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ОРЕНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Несанкционированную свалку объемом 850 тысяч тонн мусора ликвидируют в Оренбургской области, сообщил в своем официальном телеграмм-канале глава региона Денис Паслер. "Ликвидируем многолетнюю несанкционированную свалку в Медногорске. Незаконный полигон на въезде в город существовал с 70-х годов. За десятки лет здесь накопилось больше 850 тысяч кубометров отходов", - написал губернатор. Он уточнил, что рекультивация идет уже больше двух месяцев и на сегодняшний день специалисты выровняли площадку, засыпали ее грунтом. В настоящее время идет укладка бентонитовых матов и геотекстиля для изоляции токсичных, загрязняющих веществ. По словам главы региона, в планах на месте бывшей свалки высадить молодые деревья и кустарники. Губернатор написал, что "свалка в Медногорске – одна из шести, которые ликвидируем до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Аналогичные работы проводим еще в поселках Бердянка и Самородово, в селах Городище и Краснохолм города Оренбурга и в Новотроицке". Он напомнил, что ранее в регионе "было подписано соглашение о строительстве первого в Оренбуржье комплекса по переработке отходов, что является большим шагом для развития в Оренбуржье "зеленой" экономики и кратно снизит нагрузку на действующие полигоны, а самое главное - начнем заниматься переработкой отходов". "Необходимость в дорогостоящей, трудоемкой рекультивации будет постепенно отпадать. Меньше мусора – меньше свалок, больше пользы для окружающей среды и людей", - заключил глава Оренбуржья.
https://ria.ru/20230719/otkhody-1885147479.html
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оренбургская область, денис паслер, жкх
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, ЖКХ

В Оренбуржье ликвидируют многолетнюю свалку объемом 850 тысяч кубометров

© РИА Новости / Руслан КривобокНесанкционированная свалка была
Несанкционированная свалка была - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Несанкционированная свалка была
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Несанкционированную свалку объемом 850 тысяч тонн мусора ликвидируют в Оренбургской области, сообщил в своем официальном телеграмм-канале глава региона Денис Паслер.
"Ликвидируем многолетнюю несанкционированную свалку в Медногорске. Незаконный полигон на въезде в город существовал с 70-х годов. За десятки лет здесь накопилось больше 850 тысяч кубометров отходов", - написал губернатор.
Он уточнил, что рекультивация идет уже больше двух месяцев и на сегодняшний день специалисты выровняли площадку, засыпали ее грунтом. В настоящее время идет укладка бентонитовых матов и геотекстиля для изоляции токсичных, загрязняющих веществ.
По словам главы региона, в планах на месте бывшей свалки высадить молодые деревья и кустарники.
Губернатор написал, что "свалка в Медногорске – одна из шести, которые ликвидируем до конца 2024 года по нацпроекту "Экология". Аналогичные работы проводим еще в поселках Бердянка и Самородово, в селах Городище и Краснохолм города Оренбурга и в Новотроицке".
Он напомнил, что ранее в регионе "было подписано соглашение о строительстве первого в Оренбуржье комплекса по переработке отходов, что является большим шагом для развития в Оренбуржье "зеленой" экономики и кратно снизит нагрузку на действующие полигоны, а самое главное - начнем заниматься переработкой отходов".
"Необходимость в дорогостоящей, трудоемкой рекультивации будет постепенно отпадать. Меньше мусора – меньше свалок, больше пользы для окружающей среды и людей", - заключил глава Оренбуржья.
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