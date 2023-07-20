Рейтинг@Mail.ru
Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:39 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/surgut-1885378914.html
Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры
Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 20.07.2023
Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры
Более 10 спортивных объектов возводится одновременно в 2023 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:39
2023-07-20T22:39
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
солнечный
роснефть
лукойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40867/01/408670141_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_11a4798cb74f853e031aac3eee536b66.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Более 10 спортивных объектов возводится одновременно в 2023 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В 2023 году возводятся более 10 объектов спорта. В этом году началось строительство сразу четырех круглогодичных спортивных площадок. Два объекта площадью 1539 квадратных метров каждый появятся в Ульт-Ягуне и Ляминой, еще два по 400 квадратных метров строятся в Федоровском и Сайгатиной. Также продолжается реконструкция стадиона в Солнечном. Оборудование пяти площадок с балансовой стоимостью 46 миллионов рублей передал округ", - написал Трубецкой.По его словам, четыре объекта будут построены по концессионным соглашениям. Он добавил, что спортивные комплексы и хоккейные корты появятся в сельском поселении Лямина и деревне Русскинская прирастут новыми спортивными комплексами. "Спорткомплекс в Ляминой нам помогает строить ПАО "НК "Роснефть". Компания выделила на эти цели 68 миллионов рублей, из бюджета района мы добавили еще 9 миллионов. Спорткомплекс в Русскинской также строим при поддержке недропользователей. Компания "Лукойл" поддержала проект 58 миллионами рублей, мы, в свою очередь, добавили 17 миллионов рублей", - уточнил глава муниципалитета. Трубецкой подчеркнул, что с 2017 года в муниципалитете построили и ввели 47 объектов спорта, в том числе 14 многофункциональных спортивных площадок и столько же тренажерных комплексов, 9 крытых хоккейных кортов, 7 спортивных комплексов с универсальным игровым залом, два скейт-парка и один спортивный зал. По данным властей, в 2019 году уровень охвата жителей Сургутского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составлял 50% от общего количества населения района (возраст от 3 до 79 лет). К 2022 году муниципалитет достиг показателя в 72,6%, тогда как в общем по Югре средний показатель составляет 44,7%.
https://ria.ru/20230708/yugra-1882956775.html
https://ria.ru/20230621/khmao-1879481234.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
солнечный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40867/01/408670141_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b103d169a267189538f2bb6f5ef270d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, солнечный, роснефть, лукойл
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Солнечный, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сургут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Более 10 спортивных объектов возводится одновременно в 2023 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В 2023 году возводятся более 10 объектов спорта. В этом году началось строительство сразу четырех круглогодичных спортивных площадок. Два объекта площадью 1539 квадратных метров каждый появятся в Ульт-Ягуне и Ляминой, еще два по 400 квадратных метров строятся в Федоровском и Сайгатиной. Также продолжается реконструкция стадиона в Солнечном. Оборудование пяти площадок с балансовой стоимостью 46 миллионов рублей передал округ", - написал Трубецкой.
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Сургутский район в 7-й раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре
8 июля, 12:40
По его словам, четыре объекта будут построены по концессионным соглашениям. Он добавил, что спортивные комплексы и хоккейные корты появятся в сельском поселении Лямина и деревне Русскинская прирастут новыми спортивными комплексами.
«
"Спорткомплекс в Ляминой нам помогает строить ПАО "НК "Роснефть". Компания выделила на эти цели 68 миллионов рублей, из бюджета района мы добавили еще 9 миллионов. Спорткомплекс в Русскинской также строим при поддержке недропользователей. Компания "Лукойл" поддержала проект 58 миллионами рублей, мы, в свою очередь, добавили 17 миллионов рублей", - уточнил глава муниципалитета.
Трубецкой подчеркнул, что с 2017 года в муниципалитете построили и ввели 47 объектов спорта, в том числе 14 многофункциональных спортивных площадок и столько же тренажерных комплексов, 9 крытых хоккейных кортов, 7 спортивных комплексов с универсальным игровым залом, два скейт-парка и один спортивный зал.
По данным властей, в 2019 году уровень охвата жителей Сургутского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составлял 50% от общего количества населения района (возраст от 3 до 79 лет). К 2022 году муниципалитет достиг показателя в 72,6%, тогда как в общем по Югре средний показатель составляет 44,7%.
Сургут - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Сургутский район ХМАО направил 319 миллионов рублей на сельское хозяйство
21 июня, 08:30
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округСолнечныйРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала