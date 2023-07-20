https://ria.ru/20230720/surgut-1885378914.html

Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры

Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 20.07.2023

Более десяти спортивных объектов возводят в Сургутском районе Югры

Более 10 спортивных объектов возводится одновременно в 2023 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T22:39

2023-07-20T22:39

2023-07-20T22:39

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

солнечный

роснефть

лукойл

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Более 10 спортивных объектов возводится одновременно в 2023 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В 2023 году возводятся более 10 объектов спорта. В этом году началось строительство сразу четырех круглогодичных спортивных площадок. Два объекта площадью 1539 квадратных метров каждый появятся в Ульт-Ягуне и Ляминой, еще два по 400 квадратных метров строятся в Федоровском и Сайгатиной. Также продолжается реконструкция стадиона в Солнечном. Оборудование пяти площадок с балансовой стоимостью 46 миллионов рублей передал округ", - написал Трубецкой.По его словам, четыре объекта будут построены по концессионным соглашениям. Он добавил, что спортивные комплексы и хоккейные корты появятся в сельском поселении Лямина и деревне Русскинская прирастут новыми спортивными комплексами. "Спорткомплекс в Ляминой нам помогает строить ПАО "НК "Роснефть". Компания выделила на эти цели 68 миллионов рублей, из бюджета района мы добавили еще 9 миллионов. Спорткомплекс в Русскинской также строим при поддержке недропользователей. Компания "Лукойл" поддержала проект 58 миллионами рублей, мы, в свою очередь, добавили 17 миллионов рублей", - уточнил глава муниципалитета. Трубецкой подчеркнул, что с 2017 года в муниципалитете построили и ввели 47 объектов спорта, в том числе 14 многофункциональных спортивных площадок и столько же тренажерных комплексов, 9 крытых хоккейных кортов, 7 спортивных комплексов с универсальным игровым залом, два скейт-парка и один спортивный зал. По данным властей, в 2019 году уровень охвата жителей Сургутского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составлял 50% от общего количества населения района (возраст от 3 до 79 лет). К 2022 году муниципалитет достиг показателя в 72,6%, тогда как в общем по Югре средний показатель составляет 44,7%.

https://ria.ru/20230708/yugra-1882956775.html

https://ria.ru/20230621/khmao-1879481234.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

солнечный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, солнечный, роснефть, лукойл