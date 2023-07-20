https://ria.ru/20230720/stavka-1885277498.html

ЦБ Турции повысил ключевую ставку

ЦБ Турции повысил ключевую ставку - РИА Новости, 20.07.2023

ЦБ Турции повысил ключевую ставку

Центральный банк Турции на фоне падения национальной валюты - лиры, и повышения цен на энергоносители повысил ключевую ставку с 15% до 17,5%, эксперты... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:15

2023-07-20T14:15

2023-07-20T14:15

экономика

турция

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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Центральный банк Турции на фоне падения национальной валюты - лиры, и повышения цен на энергоносители повысил ключевую ставку с 15% до 17,5%, эксперты прогнозировали, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы. ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар. "Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку - ставку аукционного однонедельного репо - на 250 базисных пунктов до 17,50%", - говорится в заявлении центробанка. Эксперты отмечали, что Центральный банк, разгружая рынки путем быстрого повышения процентных ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение. Тем временем автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива, в том числе за счет повышения НДС властями, рост составил более 20%, а с начала года - более 60%. Еще в субботу литр бензина на заправках в крупных городах стоил порядка 28 турецких лир, а в воскресенье за счет увеличения НДС и общего повышения цен литр стоит уже 34 лиры (около 120 рублей). Литр дизельного топлива подорожал с 26,3 до 32,3 лир (110 рублей). В начале года бензин был дешевле дизеля, литр стоил порядка 21 лиры, а дизель - 23,5 лир. Таким образом, рост цен на топливо превысил 60%. Литр сжиженного газа также подорожал до 14 лир. Власти Турции увеличили с 10 июля в три раза - до 760 долларов - пошлину на растаможку ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов, в полтора раза подорожали услуги нотариусов, увеличен НДС с 18% до 20%, также повышены налоги на различные азартные игры.

https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html

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турция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция