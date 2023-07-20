Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Свыше 40 самбистов из Вологодской области в рамках проекта "Zа Самбо" стали участниками учебно-тренировочных спортивных сборов в Новороссийске и Туапсе, сообщает пресс-служба заксобрания Вологодской области.
Сопровождали ребят в поездке мастер спорта по самбо Даниил Рудаков и кандидат в мастера спорта Михаил Куваев. На сборы только в Туапсинский район приехали более 1,2 тысячи участников со всей страны. У спортсменов был строгий распорядок дня – с утра пробежка, зарядка, днем отрабатывают приемы, вечером - борьба с другими самбистами.
"Запуская проект на территории региона, мы понимали, что невозможно развивать самбо без обмена опытом. На выездных сборах наши самбисты тренируются с сильнейшими спортсменами страны. Эти связи мы налаживаем и внутри региона. Например, недавно сборы прошли в Великом Устюге", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области, председателя общественного совета федерального партийного проекта "Zа самбо" Андрея Луценко.
По данным пресс-службы, в середине июля вологодские самбисты отправятся на очередные сборы, которые пройдут в Сочи.