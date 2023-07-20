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Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России - РИА Новости, 20.07.2023
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Вологодская область
 
11:43 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/sport-1885241464.html
Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России
Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России - РИА Новости, 20.07.2023
Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России
Свыше 40 самбистов из Вологодской области в рамках проекта "Zа Самбо" стали участниками учебно-тренировочных спортивных сборов в Новороссийске и Туапсе,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:43
2023-07-20T11:43
вологодская область
самбо
спорт
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Свыше 40 самбистов из Вологодской области в рамках проекта "Zа Самбо" стали участниками учебно-тренировочных спортивных сборов в Новороссийске и Туапсе, сообщает пресс-служба заксобрания Вологодской области. Сопровождали ребят в поездке мастер спорта по самбо Даниил Рудаков и кандидат в мастера спорта Михаил Куваев. На сборы только в Туапсинский район приехали более 1,2 тысячи участников со всей страны. У спортсменов был строгий распорядок дня – с утра пробежка, зарядка, днем отрабатывают приемы, вечером - борьба с другими самбистами. "Запуская проект на территории региона, мы понимали, что невозможно развивать самбо без обмена опытом. На выездных сборах наши самбисты тренируются с сильнейшими спортсменами страны. Эти связи мы налаживаем и внутри региона. Например, недавно сборы прошли в Великом Устюге", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области, председателя общественного совета федерального партийного проекта "Zа самбо" Андрея Луценко. По данным пресс-службы, в середине июля вологодские самбисты отправятся на очередные сборы, которые пройдут в Сочи.
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самбо, спорт, андрей луценко
Вологодская область, Самбо, Спорт, Андрей Луценко

Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Свыше 40 самбистов из Вологодской области в рамках проекта "Zа Самбо" стали участниками учебно-тренировочных спортивных сборов в Новороссийске и Туапсе, сообщает пресс-служба заксобрания Вологодской области.
Сопровождали ребят в поездке мастер спорта по самбо Даниил Рудаков и кандидат в мастера спорта Михаил Куваев. На сборы только в Туапсинский район приехали более 1,2 тысячи участников со всей страны. У спортсменов был строгий распорядок дня – с утра пробежка, зарядка, днем отрабатывают приемы, вечером - борьба с другими самбистами.
Андрей Луценко поздравил череповецких металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Луценко поздравил череповецких металлургов с профессиональным праздником
14 июля, 18:47
"Запуская проект на территории региона, мы понимали, что невозможно развивать самбо без обмена опытом. На выездных сборах наши самбисты тренируются с сильнейшими спортсменами страны. Эти связи мы налаживаем и внутри региона. Например, недавно сборы прошли в Великом Устюге", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области, председателя общественного совета федерального партийного проекта "Zа самбо" Андрея Луценко.
По данным пресс-службы, в середине июля вологодские самбисты отправятся на очередные сборы, которые пройдут в Сочи.
 
Вологодская областьСамбоСпортАндрей Луценко
 
 
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