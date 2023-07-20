https://ria.ru/20230720/sport-1885241464.html

Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России

Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России - РИА Новости, 20.07.2023

Луценко: более 40 вологодских самбистов посетили спортсборы на юге России

Свыше 40 самбистов из Вологодской области в рамках проекта "Zа Самбо" стали участниками учебно-тренировочных спортивных сборов в Новороссийске и Туапсе,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:43

2023-07-20T11:43

2023-07-20T11:43

вологодская область

самбо

спорт

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 20 июл – РИА Новости. Свыше 40 самбистов из Вологодской области в рамках проекта "Zа Самбо" стали участниками учебно-тренировочных спортивных сборов в Новороссийске и Туапсе, сообщает пресс-служба заксобрания Вологодской области. Сопровождали ребят в поездке мастер спорта по самбо Даниил Рудаков и кандидат в мастера спорта Михаил Куваев. На сборы только в Туапсинский район приехали более 1,2 тысячи участников со всей страны. У спортсменов был строгий распорядок дня – с утра пробежка, зарядка, днем отрабатывают приемы, вечером - борьба с другими самбистами. "Запуская проект на территории региона, мы понимали, что невозможно развивать самбо без обмена опытом. На выездных сборах наши самбисты тренируются с сильнейшими спортсменами страны. Эти связи мы налаживаем и внутри региона. Например, недавно сборы прошли в Великом Устюге", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания области, председателя общественного совета федерального партийного проекта "Zа самбо" Андрея Луценко. По данным пресс-службы, в середине июля вологодские самбисты отправятся на очередные сборы, которые пройдут в Сочи.

https://ria.ru/20230714/prazdnik-1884280398.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самбо, спорт, андрей луценко